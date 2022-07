Campionato di serie B, il Padel Palermo spazza via il Ternana Padel e conquista la salvezza

In una stagione meno esaltante di quella dell'anno scorso il Padel Palermo conquista l'obiettivo minimo della salvezza all'ultima giornata. E lo fa battendo in grande stile il Ternana Padel per 4-0. Dunque anche l'anno prossimo giocherà in serie B.

Nell'incontro decisivo per restare nella serie cadetta, al Padel Palermo bastava un pareggio mentre con la sconfitta per 3-1 sarebbe stato un sorteggio a decretare la retrocessione. Ma il Padel palermo si è presentato al gran completo, con la prima presenza stagionale del forte cileno Javier Valdes (n°51 wpt) e la spagnola Alicia Blanco Rojo (n° 60). E così gli uomini di Massimo Tesauro hanno concesso un solo set agli umbri.

Questi i risultati degli incontri:

Luengo-Brunetti vs Valdes-Caldara 4/6 6/4 4/6

Rosi-Traccheggiani vs Blanco-Testud 1/6 2/6

Novelli-Nonni vs Fuzio-Valenza 6/7 1/6

Baglioni-Onofri vs Giuliani-Donzelli 5/7 2/6

La classifica finale del girone invece vede trionfare il Lazio Padel (16), poi Villa Pamphili Padel (13), quindi il Tema Padel (6) e il Ternana Padel (0). "La stagione - dichiara Cocco Donzelli - è stata un poco in sordina, anche a causa dell'assenza della nostra stella Javier Valdes. Ma già siamo operativi per creare una squadra più competitiva in vista dell'anno prossimo".