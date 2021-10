Serie B futsal: seconda vittoria consecutiva per il Città di Palermo C5

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La vittoria di sabato scorso al Palaoreto contro i calabresi del Casali del Manco ha trovato seguito nel cammino del Città di Palermo nel campionato nazionale di Serie B di Futsal. I rosanero hanno superato al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto anche la Meriense con il risultato finale di 3-6. Per la formazione palermitana decidono le doppiette dell'esperto Vincenzo Restivo e di Bartolo Rizzo, alle quali si aggiungono i goal di Marco Di Maria e del nuovo acquisto Salvo Cardinale. I rosanero allenati da mister Marco Cappello conquistano dunque altri 3 punti in classifica e vanno al primo posto condiviso con Agriplus Acrieale ed Ecosistem Lamezia Soccer, a quota 7 punti dopo le prime tre giornate di campionato. Per i messinesi della Meriense continua il difficile inizio di campionato che ha visto la formazione bianco rossa perdere le prime tre gare della stagione.