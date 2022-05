Serie B Futsal, Città di Palermo conquista il secondo posto in classifica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con una ampia vittoria ottenuta contro la PGS Luce Messina, il Città di Palermo festeggia il secondo posto aritmetico, con una giornata d'anticipo, nel Girone H del Campionato di Serie B di Futsal. Complice la sconfitta dell'Ecosistem Lamezia Soccer, ed il successo del Futsal Canicattì che guadagna la promozione in Serie A2, i rosanero saranno la seconda forza del Girone H indipendentemente dall'esito delle gare dell'ultimo turno di campionato, che si giocheranno sabato prossimo. Un traguardo importante per la squadra allenata da Marco Cappello, che per la seconda stagione consecutiva riesce a qualificarsi alla fase playoff che mette in palio un altro posto per la prossima Serie A2.

Il vantaggio dei rosanero sarà quello di poter disputare al Palaoreto i primi due turni playoff, con il vantaggio del miglior piazzamento in campionato sulle rivali in caso di eventuali parità. Il successo contro la PGS Luce per 8-0, sigillato delle reti di Restivo, Montevago, D'Orio, Rizzo, Torcivia, Runfolo e Accetta, consegna dunque ai rosanero l'aritmetica certezza del conseguimento di un altro obbiettivo, in una stagione già ricca di soddisfazioni: infatti il Città di Palermo è già stato protagonista della storica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, arrivando sino ai quarti di finale della competizione. L'obiettivo della squadra palermitana diventa adesso la promozione in Serie A2, e la preparazione verso la fase playoff è già cominciata.