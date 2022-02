Serie B calcio a 5: il Città di Palermo torna alla vittoria e accorcia sul Lamezia

Si è giocato lo scorso sabato il quattordicesimo turno del campionato nazionale di calcio a 5. Al Palaoreto di Palermo i rosanero allenati da mister Marco Cappello sono riusciti a tornare alla vittoria, dopo le ultime due sconfitte consecutive che sono costate il primo posto in classifica nel Girone H.

Contro i messinesi della Meriense, formazione in ripresa dopo il difficile inizio di campionato, la squadra palermitana ha disputato una prova quadrata, riuscendo ad ottenere i 3 punti grazie con il risultato di 4-3, frutto della doppietta di Bartolo Rizzo e delle reti messe a segno da Giovanni Montevago e Marco Di Maria. In virtù del pareggio per 2-2 nel derby calabrese dell'Ecosistem Lamezia Soccer, contro il Casali del Manco, i rosanero accorciano dunque di due punti sulla vetta della classifica nel proprio girone, ma rimangono al terzo posto, vista la schiacciante vittoria in trasferta del Futsal Canicattì, adesso secondo a -1 dal Lamezia.

Il prossimo turno del campionato di Serie B avrà un peso importante nella classifica del Girone H, visto che le quattro squadre che occupano i primi posti in classifica saranno impegnate a sfidarsi tra loro: infatti la PGS Luce Messina riceverà la visita dell'Ecosistem Lamezia Soccer, mentre per il Città di Palermo, in cerca di continuità dopo il ritorno al successo di sabato scorso, sarà il turno della trasferta sul campo del Canicattì.