Serie B Futsal: Città di Palermo continua a volare, la vittoria nel derby è la terza consecutiva

Continua lo splendido periodo di forma in questo inizio di stagione per i rosanero del Città di Palermo nel campionato nazionale di Serie B di Futsal. La formazione palermitana è riuscita a centrare l'obbiettivo della terza vittoria consecutiva in campionato, superando in un tiratissimo derby siciliano il Futsal Canicattì. Una vittoria che arriva nell'ultimo minuto di gioco, frutto del coraggio e della voglia di vincere dell'allenatore Marco Cappello, che sceglie di osare modificando l'assetto tattico della sua squadra a 2 minuti dalla fine della partita. Sul risultato di 0-0, infatti, l'allenatore rosanero decide di mandare in campo il portiere di movimento per imbastire gli ultimi attacchi della partita in 5 uomini, accettando l'eventuale rischio di un contropiede.

La scommessa del tecnico rosanero ha portato i suoi frutti, e la buona azione manovrata in superiorità numerica ha messo Giovanni Montevago nelle condizioni di trovare la rete sulla palla al secondo palo servitagli dal capitano di giornata Vincenzo Restivo, a 46 secondi dalla sirena finale. L'urlo di gioia della formazione rosanero, che nel primo tempo aveva sfiorato il goal con un palo e una traversa colpita da Marco Di Maria, esplode al Palaoreto, che diventa dunque il teatro della terza vittoria consecutiva nel campionato appena cominciato. I palermitani mantengono il primato nella classifica della Serie B, raggiungendo 10 punti insieme ai calabresi della Ecosistem Lamezia Soccer. Il campionato di Serie B sarà fermo settimana prossima, ma dopo la sosta il Città di Palermo dovrà affrontare una nuova gara casalinga al Palaoreto. L'avversario nella quinta giornata per i rosanero sarà la SIAC Messina.