Tennis, serie A2: la squadra femminile del Ct Palermo supera in casa per 3-1 il Ct Bari

Prosegue spedita la marcia delle compagini maschile e femminile di serie A2 del Ct Palermo che si aggiudicano i rispettivi match della seconda giornata della fase a gironi, dopo le affermazioni centrate nelle gare inaugurali. La formazione maschile del capitano Davide Cocco ha vinto in trasferta sui campi indoor in terra rossa del Ronchiverdi Torino. Pratica già messa in ghiaccio dopo i singolari. Bella vittoria, in tre set, del mazarese Omar Giacalone sul torinese Edoardo Lavagno, numero 599 Atp. Sempre in tre parziali, il diciassettenne mancino Gabriele Piraino (nella foto in basso), supera la resistenza del suo avversario, Gianmarco Capella.

Facili affermazioni invece sia per il trentunenne Claudio Fortuna che per il giovane catanese, volto nuovo in casa Ct Palermo, Pietro Marino. Nei due doppi, disputati a punteggio acquisito, vittoria della coppia Giacalone – Mineo, sconfitti Piraino e Marino. Nelle altre due gare del raggruppamento, vittoria 6-0 del Tc Villasanta sul Tc Lecco e del Ct Mario Stasi Lecce in trasferta a Bassano con lo score di 4-2. Domenica 17 ottobre gara tra le mura amiche contro il Ct Lecco, fanalino di coda del girone 2.

Nella giornata di sabato, il Ct Palermo, formazione femminile, capitano Alessandro Chimirri, aveva battuto in casa il Ct Bari per 3-1. Da segnalare che il secondo set e il matchtiebreak del doppio si sono disputati, causa pioggia, sul campo indoor in cemento del TC2.

Molto bene le due giovani diciassettenni Giorgia Pedone e Virginia Ferrara che hanno lasciato le briciole alle loro rivali. Sconfitta la belga Lara Salden ad opera della mancina connazionale Marie Benoit, numero 209 delle classifiche Wta.

Terzo punto per il team del sodalizio di viale del Fante, quello giunto nel doppio grazie alla coppia Salden – Federica Bilardo, la quale era assente nelle prima giornata. Dopo un primo set vinto senza patemi, più di qualche problema a causa, come scritto in precedenza, del cambio di superficie dettato dalla pioggia caduta sui campi del circolo presieduto da Giorgio Lo Cascio, ma per fortuna la coppia italo – belga ha portato a casa il matchtiebreak con il punteggio di 10 punti a 7.

Nelle altre due gare del girone: Lumezzane – Plebiscito Padova 4-0, Ct Bologna – Tennis Beinasco 3-1.

Domenica 17 ottobre Bilardo e compagne si recheranno in Lombardia per sfidare il Club Tennis Ceriano.

A2 MASCHILE

RONCHIVERDI TORINO – CT PALERMO 1-5

Giacalone b. Lavagno 7-5 3-6 6-2

Fortuna b. Anselmi 6-2 6-4

Marino b. Vescovi 6-3 6-3

Piraino b. Capella 6-2 5-7 7-6

Giacalone – Mineo b. Anselmi – Vescovi 6-4 6-3

Capella – Lavagno b. Piraino - Marino 7-6 6-3

A2 femminile giocata sabato

CT PALERMO – CT BARI 3-1

Pedone b. Piludu 6-0 6-2

Ferrara b. Raimondo 6-0 6-1

Benoit b. Salden 7-6 6-1

Bilardo – Salden b. Piludu – Benoit 6-0 1-6 10-7