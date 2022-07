Pallanuoto paralimpica, quinto posto in Serie A per la squadra siciliana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto da giovedì 14 fino a domenica 17 luglio presso la piscina Scandone di Napoli il campionato Italiano di Serie A di pallanuoto paralimpica. Due i gironi: Girone A: Granda Waterpolo Ability (Cuneo), Waterpolo Ability Lombardia (Busto Arsizio), Dhea Sport (Pozzuoli) e Centro Sportivo Portici. Girone B: Crazy Waves (Pisa), Expert Napoli Lions, Mo.cri.ni Linus (Palermo) e Rari Nantes Florentia (Firenze).

Il 14 luglio si è svolta la cerimonia di Apertura alla Scandone condotta dal palermitano Cristiano Pasca, che ha ricordato e omaggiato durante la serata la squadra siciliana con il simbolico urlo “Viva Palermo e Santa Rosalia” insieme agli atleti. Un buon piazzamento per i siciliani considerate le mille difficoltà che ci sono state per poter fare gli allenamenti per la stagione sportiva presso la piscina comunale.

Gli atleti Luca Leotta, Filippo Lobue, Sergio Ferrara, Ninni Gambino, Giacomo Di Santo, Gianvittorio Longo, Giuseppe Gennaro, Diego Acquisto, Corrado Pantò con coach Davide Di Maio e l'aiuto allenatore Andrea Gambino si sono piazzati al quinto posto nel campionato vinto dalla Expert Napoli Lions , presieduta da Andrea Scotti Galletta.

Al termine delle premiazioni, è arrivata una bella sorpresa per la Società Mo.cri.ni. Tra i 18 ragazzi nella rappresentativa italiana sono stati scelti tre atleti: Giacomo Di Santo (Palermo) Luca Leotta (Catania) Gianvittorio Longo (Lamezia Terme).

Prossimo appuntamento in autunno alla sessione di allenamenti con Pro Recco, la società più titolata al mondo, dove ci saranno a rotazione anche due tecnici delle società affiliate e i tre atleti della Mo.cri.ni. onlus che ci affiancheranno per crescere e per fare accrescere ancora di più il movimento della pallanuoto paralimpica. Auspichiamo di trovare molti più atleti per questo meraviglioso sport per la prossima stagione sportiva.