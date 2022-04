Badminton, le Piume d'Argento volano ai playoff di Milano: salvezza per il Città di Palermo

Le Piume d'Argento volano ai playoff di Milano, il Città di Palermo raggiunge la salvezza. Con la conclusione dell'ultimo concentramento in Sardegna si sono definite le semifinali degli spareggi scudetto che vedranno la Asd Piume d’Argento B.C. sfidare l'RA System BC Milano e l'SSV Bozen affrontare il MaraBadminton.

Si è salvata l’Asd Città di Palermo B.C., mentre sono retrocesse in serie B l'SC Meran e il Decathlon Cairoli Junior BC Milano. Le Piume d’Argento sconfitte nel primo match da MaraBadminton sono risultati vittoriose per 4-1 sia con il Boccardo Novi che con l’SC Meran chiudendo il campionato al 4* posto. La Città di Palermo invece è stata sconfitta per 3-2 dal Bocardo Novi, dall’SC Meran e ASV Malles chiudendo il campionato a 15 punti.

L'appuntamento ora è fissato al PalaBadminton di Milano per i playoff scudetto del 14 e 15 maggio. "Siamo soddisfatti dei risultati che le nostre due squadre hanno ottenuto raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati", dichiarano Paolo Caracausi e Laura Romeo, rispettivamente presidente della Asd Piume d’Argento Badminton e presidente della Asd Città di Palermo.

Classifica serie A

RA System BC Milano 41

SSV Bozen 41

MaraBadminton 40

Piume d'Argento 36

ASV Malles 30

Farco Chiari 28

Boccardo Novi 21

Città di Palermo 15

SC Meran 11

Decathlon Cairoli Junior BCM 7