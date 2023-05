Mondello, seconda giornata del Water Festival: vincono Pampinella e Alpino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta la seconda giornata del Water Festival organizzato da Water Experience a L’Ombelico del Mondo nella splendida cornice di Mondello. I lavori sono iniziati al mattino con la sessione di yoga, poi la seconda gara del campionato italiano di sup che nella disciplina dello sprint ha visto vincitori Cecilia Pampinella e nuovamente Davide Alpino.

A seguire sono scesi in campo gli amatori del sup. Poi Mondello ha potuto apprezzare l’efoil, quindi le tavole volanti in acqua per le qualificazioni in vista della gara che vedrà partire in testa Vincenzo Michelucci piazzatosi al primo posto nelle prove. Successivamente atleti e organizzatori si sono ritrovati in spiaggia per un momento conviviale all’insegna di musica e divertimento.

“È stata una bella giornata di sport e divertimento”, ha detto Paolo Torres, socia di Water Experience e atleta dell’associazione. “Siamo contenti per il risultato ottenuto dalla manifestazione e dall’interesse mostrato dalla città di Palermo, accorsa in massa a Mondello per l’evento".

La giornata conclusiva prevede l’inizio dei lavori alle 10 con la gara long distance di sup, poi torneranno a volare sull’acqua le tavole di efoil e se le condizioni meteo lo consentiranno si svolgerà la tappa del campionato regionale di wakeboard.