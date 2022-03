Sconfitta all’ultimo secondo a Bari per la Rugby Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sa molto di beffa la sconfitta nella terza giornata del girone interregionale, valevole per la promozione in serie B per la Rugby Palermo. La squadra palermitana era in vantaggio ad un minuto dalla fine 13-10 ma una meta all’ultimo respiro ha dato la vittoria ai padroni di casa baresi. La prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 5-0 per i padroni di casa grazie ad una meta che poi non è stata trasformata, i palermitani invece avrebbero potuto accorciare con una punizione che Benfante però non ha infilato tra i pali. Nella ripresa si vede una partita più aperta ed i neroarancio si portano avanti con due punizioni stavolta andate a buon fine del solito Benfante che però subito dopo non fa la terza. Sul risultato di 5 a 6 il Bari si porta avanti con una meta che però non viene trasformata e si va sul 10 a 6. Si rivede avanti il Palermo che con una bella azione va in meta, trasformata da Benfante e fissa il parziale sul 10 a 13. All’ultimo respiro i padroni di casa riescono a schiacciare l’ovale oltre la linea di meta palermitana e subito dopo il tentativo di trasformazione non riuscito l’arbitro fischia la fine della gara.