Scommesse Champions, bagherese azzecca 4 ammoniti e si porta a casa 4.500 euro

La Sicilia torna protagonista per quanto riguarda le vincite nel settore delle scommesse sportive. E questa vincita è davvero particolare perché basata su un’opzione di gioco poco conosciuta e seguita. L’evento, come riporta Agimeg, si è verificato nell’agenzia Eurobet di via Dante a Bagheria ed ha riguardato un cliente abituale.

Lo scommettitore, in assenza di un palinsesto ricco come capita talvolta a metà settimana, ha deciso di effettuare una giocata diversa rispetto ai classici segni 1×2 o alle opzioni Under/Over e Gol/Nogol. La giocata è stata infatti effettuata sulla possibilità che un determinato giocatore venisse ammonito durante la partita. La scommessa riguardava la possibile ammonizione di Bennacer del Milan, Di Lorenzo del Napoli, Carvajal del Real Madrid e Kovacic del Chelsea.

Le quote erano comprese tra 2.30 e 3.60 e davano vita ad una quota totale superiore a 90.00. Una giocata quindi difficile basata sui due incontri di Champions League. Che la fortuna fosse dalla parte dello scommettitore è evidente da come si sono verificati i fatti. Se Bennacer e Di Lorenzo sono stati ammoniti ben prima del 90', Carvajal e Kovacic hanno invece rimediato entrambi il cartellino a pochi minuti dal triplice fischio.

Il bravo e fortunato appassionato di Bagheria, con una giocata di 50 euro, si è portato a casa una belle vincita superiore ai 4.500 euro.