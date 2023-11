Mondiale senior di scacchi, il presidente Fide Vladimirovič Dvorkovic in visita al Barbera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il campionato mondiale Senior di scacchi, in corso di svolgimento al CDSHotels - Città del Mare di Terrasini, si avvia al rush finale. Mancano, infatti, soltanto tre turni di gioco per proclamare i vincitori delle tre categorie tra i 296 già pluridecorati campioni provenienti da ogni angolo del mondo. Diversi sono stati gli appuntamenti nel corso di questo mondiale di scacchi ma il clou degli eventi collaterali è in programma domani con l’arrivo a Palermo del presidente della Fide (Federazione internazionale degli scacchi), Arkadij Vladimirovic Dvorkovic.

Nella stessa mattinata, infatti, il massimo esponente Fide, sarà accompagnato allo Stadio Barbera dal direttore del mondiale di scacchi, Roberto Mogranzini. Alle 10,30 andrà in visita al Barbera. Arkadij Vladimirovic Dvorkovic, oltre a sedere sulla poltrona più importante della Fide, è, infatti, anche un grande appassionato di calcio.

Nel 2018 è stato membro dell’organizzazione dei Mondiali in Russia che si conclusero con la vittoria della Francia. E domani, per la prima volta qui in Sicilia, sarà ospite di una delle più antiche società di calcio che proprio ieri ha festeggiato 123 anni di attività. Intanto oggi alle ore 15 a Terrasini è in programma l’ottavo e terzultimo turno di gioco del campionato mondiale Senior di scacchi.