Scacchi, Misilmeri sul tetto d'Italia: la Pedone Isolano vince lo scudetto a squadre femminile

Un risultato storico per il mondo degli scacchi siciliano. Per la prima volta infatti una squadra femminile dell'Isola vince il campionato italiano a squadre: si tratta dell'associazione Pedone Isolano di Misilmeri. Il campionato si è svolto dal 25 aprile al primo maggio a Bacoli, in provincia di Napoli.

Decisiva la vittoria all'ultimo turno 2.5 a 1.5 contro il Fisher Chieti. "Il merito di questo storico traguardo - si legge sulla pagina Facebook - va Sophie Milliet, Tea Gueci, Maria Palma, Valeria Martinelli, Angela Grimaldi, Anna Pia Vecchione, Costanza Fiolo e al capitano Francesco Cardinale". Il prossimo appuntamento per la squadra sarà in Albania all'European Club Cup.