Scacchi, quattro palermitani tra i vincitori del campionato italiano giovanile under 18

Lacrime d’emozione miste a gioia quelle che gli oltre tremila spettatori presenti alla premiazione dei titoli nazionali giovanili di scacchi, non hanno saputo trattenere, all’anfiteatro di Città del Mare a conclusione del campionato italiano giovanile under 18.

Premiati tutti i primi dieci posti di ogni categoria, sia maschile che femminile. Una manifestazione che, nel corso di un’intera settimana di gare, ha ancora una volta messo in evidenza eccezionali. L’evento, infatti, è riuscito a coinvolgere 819 giovani scacchisti oltre ad un folto numero di familiari e accompagnatori al seguito con decine di arbitri e personale dello staff coinvolto.

E la struttura alberghiera di Città del Mare ha risposto altrettanto egregiamente alle esigenze di un evento di tali proporzioni magistralmente organizzato dal presidente dell’Accademia Scacchistica Monrealese, Antonio Maestri, con l’eccellente supporto del direttore tecnico, Roberto Mogranzini.

Questi i giovani scacchisti che sono saliti sul gradino più alto del podio laureandosi campioni d’Italia 2022 nelle rispettive categorie: Under 8 Open maschile - Edoardo Nicolardi (Circolo Scacchi Montebelluna); femminile: Ria Arun (Accademia Scacchistica Milanese). Under 10 Open maschile: Lorenzo Tellarini (Circolo Scacchistico Forlivese); femminile: Clio Alessi (Centro Scacchi Palermo). Under 12 Open maschile: Alberto Ganci (Accademia Scacchistica Monrealese); femminile: Greta Viti (Livorno Scacchi). Under 14 Open maschile: Lorenzo Fava (Circolo Scacchistico Bolognese); femminile: Elena Cammalleri (Chessmate Academy Bagheria). Under 16 Open maschile: Simone Pozzari (Famiglia Legnanese); femminile: Enrica Zito (Palermo Scacchi). Under 18 Open maschile: Francesco Bettalli (Mens Sana Scacchi Siena); femminile: Sara Gabbani (Circolo Pratese degli Scacchi).