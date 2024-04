Sport e disabilità, due medaglie d'oro per il Terrasinese Salvo Palazzolo ai Giochi invernali Special Olympics

Continuano anche nel 2024 i successi del giovane di Terrasini Salvo Palazzolo, 24 anni, atleta della Fisdir, Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Ai XXXV Giochi Invernali Special Olympics a Sestriere che si sono svolti dal 4 all'8 marzo, nell sci alpino Palazzolo ha ottenuto due medaglie d'oro, nello slalom super gigante e nello slalom speciale, e una di bronzo nello slalom gigante.

Nel canottaggio Special olympics invece ha partecipato a Torino nell'evento "D'Inverno sul Po 2024" e ha portato a casa il primo posto nella gara indoor per il massimale sul minuto e argento in barca con Luigi Palmisano, atleta partner e secondo posto nella staffetta indoor con i compagni di squadra: Di Palermo-Genova-Palmisano. In entrambe le esperienze ha gareggiato sotto i colori del Cus Palermo.

Il 24enne ha scoperto la passione per la neve nel 2017, in Emilia Romagna, grazie all'associazione Gast (Giochiamo anche se triboliamo). "Da quando siamo andati sull'Appennino emiliano per la prima volta - dice ancora il papà - ci torniamo ogni anno. Per fare sciare Salvo, sempre con la Gast andiamo anche a Folgaria, in Trentino. Quest'anno siamo stati tre volte sull'Etna dove abbiamo trovato impianti e servizi meravigliosi. Purtroppo, invece, - aggiunge il genitore - gli impianti di Piano Battaglia quest'anno sono rimasti fermi, un vero peccato. Se fossero in funzione si potrebbe andare lì ogni weekend durante la stagione sciistica". Salvo è uno sportivo a 360 gradi. Fa podismo, nuoto e gioca anche a tennis.