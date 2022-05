Salvatore Azzaretto eletto presidente del comitato provinciale della Fidal Palermo

Salvatore Azzaretto è il nuovo presidente del comitato provinciale della Fidal Palermo. Succede ad Antonino Muratore che, a causa di motivi personali, si era dovuto dimettere qualche mese fa. L'elezione è avvenuta ieri pomeriggio, al Cus Palermo di via Altofonte. A presiedere l’assemblea provinciale ordinaria elettiva, il presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia, Salvatore Gebbia, i consiglieri regionali Salvatore Di Noto (segretario) e Maria Tranchina (commissario della Fidal Palermo nel periodo di vacatio) e Nicola Siracusa.

Azzaretto, 38 anni è tecnico della Palermo H13.30 società che da un po' di tempo ha puntato (con ottimi risultati) sul settore giovanile. Per lui, unico candidato presidente dopo il ritiro di Giuseppe Raffermati, 414 voti.

Rinnovato anche il consiglio, questi gli eletti: il più votato è stato Antonino Muratore con 266 voti, a seguire Giorgio Giacalone con 263, il partinicese Antonino Viola (260) e Michele Amato (143 voti) alla sua prima candidatura in seno ad un organo federale. Primo dei non eletti Leonardo Lunetto (103) voti. In tutto i candidati consiglieri erano nove, elenco completato da Porto, Girgenti, Laudicina e Terenzio.