Oggi le operazioni preliminari per il 2° slalom di Montemaggiore Belsito

Si prepara una grande festa, in paese, per ospitare al meglio la colorata carovana al via del 2° Slalom Città di Montemaggiore Belsito, prova inaugurale dello Challenge degli Emiri 024, al via in concomitanza con l’accensione del semaforo verde sabato 1 e domenica 2 giugno, nel cuore del centro collinare in provincia di Palermo. Sono una quarantina i piloti protagonisti annunciati della sfida tra i birilli promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing cara al presidente Giuseppe Bonanno, in sinergia con la locale Belsitana Racing (con al timone Roberto Catalano, lui stesso iscritto alla competizione di casa, al volante della Peugeot 106 Gti 16v schierata in classe N1600 dalla Misilmeri Racing) e con il Comune di Montemaggiore Belsito, rappresentato dall’energico sindaco Antonino Mesi. Lo slalom avrà come ospite d’onore l’asso cerdese Totò Riolo, vincitore per ben otto volte della leggendaria Targa Florio Rally (tre tra le Moderne e cinque con le Autostoriche), nel delicato ruolo di apripista della kermesse, in questa occasione a bordo di un’auto strettamente di serie, così come previsto dagli attuali regolamenti. Lo Slalom di Montemaggiore Belsito vede anche per quest’anno affiancato il proprio nome al Memorial “Pino Guccione”, in ricordo dell’assessore del Comune di Montemaggiore Belsito, scomparso nel 2022, a cui si deve l’istituzione dell’Associazione sportiva automobilistica belsitana, promotrice della Gimkana auto organizzata in paese e di alcuni raduni a bordo di prestigiose Ferrari. Lo Challenge degli Emiri 2024, serie regionale sempre ideata e promossa dalla Misilmeri Racing, è altresì dedicato interamente al compianto amico e pilota Giovanni Buttacavoli, originario di Belmonte Mezzagno, mancato anche lui prematuramente nel febbraio scorso, che gli appassionati di motori ricordano brillante protagonista di numerose corse automobilistiche isolane al volante della sua gialla Fiat 127 Sport. A meritare sul campo i “galloni” di favorito d’obbligo al Montemaggiore Belsito seconda edizione è il ‘veterano’ presidente della Trapani Corse Nicolò Incammisa (che già vanta quest’anno una vittoria assoluta a San Biagio Platani AG), sempre fedele alla Radical SR4 Suzuki iscritta in classe E2SC 1600. Proveranno tuttavia a ribaltare il pronostico il madonita Rosario Prestianni (di Castelbuono), pressoché al debutto con la monoposto Ghipard Ghi008 Suzuki 750 con i colori Armanno Corse Palermo ed il giovane rallysta cefaludese Antonio Damiani, pure lui deciso a testare la nuova Gloria B4 Suzuki iscritta dalla RO Racing. Per un posto al sole lotteranno ancora i messinesi Sergio Bertolami (di Novara di Sicilia, sul prototipo Brc Suzuki di classe E2SC 1400) e Alfredo Giamboi, quest’ultimo atteso nel difficile compito di “bissare” la vittoria assoluta dello scorso anno, ancora sulla fedele Fiat X1/9 Dallara della RO Racing. Con la vettura gemella vedremo al via anche la figlia nonché campionessa italiana Slalom in carica, la messinese (vive a Terme Vigliatore) Angelica Giamboi, unica “lady” in gara, sempre con i colori della scuderia presieduta da Rosario Montalbano.

Non mancheranno, tra gli altri, il giovane locale Alessandro Di Francesca, con la sua Renault Clio Williams di gruppo Racing Start Plus (provvista di comandi al volante opportunamente adattati), l’altro montemaggiorese Cosimo Gelsomino (su Peugeot 106 Gti 16v, per la Misilmeri Racing, secondo assoluto lo scorso anno al culmine di una gara caratterizzata dalla pioggia), nonché gli specialisti Lorenzo Bonavires (di Sciacca, su Renault Clio Rs, RO Racing), Fabio La Greca (di Cammarata AG), con la sua Fiat Cinquecento Sporting di Alex Group ed Alfonso Belladonna (di Ucria, vincitore assoluto dello Challenge degli Emiri 2023, con la Fiat Uno Turbo i.e., per i colori Nebrosport). Da seguire con attenzione, ancora, la prova dei velocissimi palermitani Francesco Morici (Fiat Cinquecento Sporting E1 1400, Misilmeri Racing) e Francesco Castello (Fiat Cinquecento Sporting E1 1600 Turbo, anch’egli Misilmeri Racing). Si preannuncia interessante la lotta anche in classe N2000, dove il giovane ragusano “nipote d’arte” Guglielmo Licitra (Renault Clio Williams) dovrà vedersela con le auto gemelle dei messinesi Mario Radici e Claudio Giamboi. Mentre si prepara una grande festa per tutti i presenti, in occasione del weekend di gara a Montemaggiore Belsito (la serata di sabato 1° giugno sarà animata da una degustazione di prodotti tipici locali e da musica dal vivo), è stata nel frattempo completata in queste ore la stesura di un nuovo tappetino d’asfalto pari a circa 2,5 km sul percorso globale di 2,800 km articolato lungo una sezione della strada provinciale n.7 “Montemaggiore Belsito-Alia” (dal km 10+000 fino al km 12+800), fattore destinato ad elevare ulteriormente il grado di sicurezza della sfida.

Il 2° Slalom Città di Montemaggiore Belsito entrerà nel vivo oggi, sabato 1° giugno, con le operazioni preliminari per i concorrenti, in programma al Centro accrediti predisposto dalle 15.00 alle 19.00 nei locali comunali di piazza Roma, nel “salotto buono” di Montemaggiore Belsito e, per le vetture, nella stessa centralissima piazza Roma, in questo caso dalle 15.15 alle 19.30. Il semaforo verde per la gara si accenderà invece l’indomani, domenica 2 giugno, con la ricognizione obbligatoria del confermato tracciato, cui seguiranno tre manche cronometrate, utili a determinare le classifiche finali. Il percorso di gara prevede lo start ubicato nella parte finale di via Maria degli Angeli, pressoché alla periferia del paese, nei pressi dell’intersezione con la via Lucio Drago, arteria dove sarà posizionato il paddock. Saranno inoltre 12 le postazioni di rallentamento con birilli, il parco chiuso è stato individuato 200 metri dopo la linea d’arrivo. La chiusura al transito veicolare dell’arteria di gara è in programma per le 7.30 di domenica 2 giugno, mentre la ricognizione verrà autorizzata dal direttore di gara, l’esperto potentino Carmine Capezzera, per le 9.00 in punto. La premiazione di tutti i protagonisti è prevista ad apertura di parco chiuso nuovamente in piazza Roma, “cuore pulsante” di Montemaggiore Belsito.