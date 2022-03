Il Telimar si arrende in finale, la Len Euro Cup agli spagnoli del Sabadell

Sfuma l'impresa del Telimar. Il club dell'Addaura, dopo aver vinto per 9-7 l'andata, perde per 11-5 la finale di ritorno contro gli spagnoli dell'Astralpool Club Natació Sabadell e deve rinunciare al sogno di alzare al cielo la Len Euro Cup. Nella bolgia infernale della piscina della “Bombonera” Finetwork Aquatics di Can Llong, i padroni di casa annullano lo svantaggio di due reti dell’andata e all’intervallo lungo si portano sul 4-0. La reazione dei palermitani nonostante l’emozione del momento, c’è, ma il portiere dei catalani Lorrio è uno dei migliori in vasca. Il Telimar deve, dunque, accontentarsi del secondo posto nella competizione europea, alla sua prima partecipazione. Ma può consolarsi con un record: nessuna italiana all’esordio in campo internazionale era riuscita ad andare così avanti.



"Vittoria meritata dal Sabadell, che ha giocato meglio di noi - ammette l’allenatore del TeLiMar, Gu Baldineti -. Ci sono voluti oltre due tempi per segnare la nostra prima rete. Sapevamo che sarebbe stata difficile e abbiamo pagato l’inesperienza. La sconfitta brucia, ma dobbiamo pensare anche con orgoglio che aver raggiunto questa finale è già un grandissimo traguardo. Adesso, dobbiamo subito rimetterci in carreggiata per affrontare col piglio giusto i prossimi impegni in campionato".

Amaro il commento di Marcello Giliberti, presidente del Telimar: "Purtroppo, abbiamo giocato una pessima partita in attacco contro i forti avversari del Sabadell, che non hanno sbagliato nulla, incitati costantemente da un pubblico appassionato e correttissimo. Arrivare in finale all'esordio in Coppa, barcamenandoci fra mille difficoltà, è stato un vero miracolo. Perdere contro una polisportiva come il Sabadell, sostenuta da 22 mila soci, proprietaria di 8 piscine, in un territorio dove la cultura sportiva è come un dovere, è certamente per noi motivo di grande onore. Comunque, questa stagione è stata per noi uno straordinario successo".



Il tabellino di CN SABADELL-TELIMAR

CN Sabadell: Lorrio, Cabanas 2, Gil, Teclas 1, Sanahuja 3, Andión, Bertran 1, Bonet, Averka 3 (1 rig.), Banicevic 1, López-Escribano, Veich, Serrano – Allenatore: Joaquim Colet

TeLiMar: Nicosia, Del Basso, Turchini, Di Patti, Occhione, Vlahovic, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Irving 3 (2 rig.), Lo Dico, Basic 2, Washburn - Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Gyorgy Kun (HUN) e Nikolaos Boudramis (GRE) – Delegato LEN: Jacques Racine (SUI)

Parziali: 1-0; 3-0; 3-4; 4-1.

Superiorità: Sabadell 4-9 + 1 rigore; TeLiMar 1/12 + 2 rigori

Note: Usciti per limite di falli Veich (Sabadell) e Occhione (TeLiMar) nel IV tempo