Rugby Palermo, ancora una vittoria... in trasferta!

Doppia vittoria per gli atleti di Palermo, l'under 16, nella versione Unione Rugby d'Occidente (Rugby PA, Fenici Marsala, Elimi TP) e la Senior entrambe impegnate a Milazzo contro le rispettive avversarie del Melrose. L'Under 16 vince 121a 0 in una gara in cui c'è solo da complimentarsi con i ragazzi del Melrose per la voglia di giocare finalmente la prima gara di questo campionato.

Altro discorso per la senior per cui, oltre al punteggio 88-14 c'è da puntualizzare soprattutto l'ennesima partita giocata in trasferta per la mancanza di una struttura dove disputare le partite casalinghe. In settimana la società ha scritto una lettera aperta a politica, (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1054690758836826&id=100028877367244) federazione, cittadini e appassionati di questo sport e non, chiedendo un tempestivo intervento che scongiuri un possibile ritiro dal campionato (La squadra sta largamente vincendolo) e che, naturalmente, implicherebbe il non poter disputare nemmeno i playoff per la promozione in serie B.