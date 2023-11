Rugby Palermo in esilio: domina in campionato ma è costretto a giocare sempre in trasferta

Quattro vittorie su quattro partite, un avvio di stagione straordinario. E' lo score del Rugby Palermo, la squadra di rugby della città, che in questo inizio di campionato di serie C sta letteralmente dominando. La promozione in serie B non è un’utopia e potrebbe concretamente arrivare grazie ad un girone di ritorno in linea con quello di andata. Sempre che, però, la squadra non decida di ritirarsi. Sì, perché i vertici societari non vedrebbero altre soluzioni qualora la situazione “casa” non si risolvesse. Il club, infatti, non ha un luogo dove allenarsi e dove disputare le gare interne. Il problema dell’impiantistica sportiva palermitana coinvolge, purtroppo, anche il rugby.

In queste prime 4 giornate la squadra ha sempre giocato lontano da casa, chiedendo di volta in volta l'inversione del campo alle società avversarie. Lo stesso problema riguarda il settore giovanile, con la sola eccezione per l'under 16 che, essendo parte di un progetto che comprende la Sicilia occidentale con le società dei Fenici di Marsala e degli Elimi di Trapani, gioca le proprie gare casalinghe al campo comunale di Marsala.

Il mini rugby, che comprende i piccoli dai 6 ai 13 anni, è costretto ad allenarsi al giardino Vincenzo Florio, quello che in città è comunemente chiamato "Pratone": il tutto con notevoli disagi, non essendo previsti spogliatoi. Nel luglio 2022 i campi Malvagno vennero affidati in concessione alla Federazione italiana rugby, sino al 2030. La situazione attuale, però, è piuttosto complicata visto che i luoghi si trovano in stato di abbandono.

Il club aveva anche pensato di accasarsi al Tenente Onorato di Boccadifalco, attualmente in concessione al Cus Palermo. Tuttavia, per problemi burocratici il Rugby Palermo non è ancora riuscito ad entrare a Boccadifalco. L’opzione più concreta potrebbe essere il Velodromo, dove però manca il tappetino antishot necessario per l’omologazione effettiva. Inoltre, dovrebbe essere trovato un accordo con l’amministrazione relativamente al canone per l’utilizzazione.

Il Comune di Palermo, comunque, tende una mano all’associazione: l’assessore allo Sport, Sabrina Figuccia, a PalermoToday ribadisce la massima disponibilità nel cercare una soluzione concreta al problema: "Da parte nostra c’è tutto l’interesse a risolvere la problematica – ha dichiarato – possiamo programmare un incontro per individuare delle aree verdi che possano fare al caso del rugby. Quantomeno per risolvere la questione allenamenti. Stiamo cercando di reperire delle risorse e di programmare degli investimenti importanti per riqualificare determinate aree della città, da destinare alle attività sportive. In passato, purtroppo, pochi interventi sono stati attuati in tale direzione. Da parte dell’amministrazione comunale c’è la volontà di avviare degli interventi importanti”.