Riparte dopo la pausa la corsa alla serie B per la Rugby Palermo

Riparte domenica 22 Gennaio dopo la lunga pausa per le feste il torneo interregionale (playoff promozione) per i ragazzi del coach La Torre. Saranno impegnati all'Albricci di Napoli, avversario di turno la Partenope. L' iniziò la gara è previsto per le 14,30 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società. Le altre gare della giornata del nostro girone; Tigri (Bari) Amatori (Catania) Bros (Lecce) Rugby IV Circolo (Benevento).