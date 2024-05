La Rugby Palermo in finale nei playoff per la promozione in serie B

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La rugby Palermo dopo una straordinaria cavalcata nel campionato regionale di serie C, Domenica 12, battendo nella semifinale di ritorno l'AP Partenope al Don Pino Puglisi di Altofonte si è qualificata per disputare la finale playoff per l'accesso al campionato di serie B. Domenica 19 Maggio alle ore 12.30 si disputerà la gara di andata a Palermo mentre la gara di ritorno, contro le Tigri di Bari, sarà disputata il 26 Maggio. la squadra del Presidente Stefano Massari, guidata dal coach Gioacchino/Jack La Torre, ci riprova con una formazione che negli ultimi due anni ha visto crescere in maniera esponenziale il perfetto mix tra i veterani e un manipolo di ragazzi cresciuti nel settore giovanile della squadra, riuscendo a creare la giusta amalgama che li ha portati a qualificarsi per questa importantissima doppia gara di finale.

Dunque, Domenica 19 Maggio questi ragazzi che dopo tanti anni potrebbero riportare il rugby palermitano in serie B avranno bisogno del sostegno non solo degli appassionati della palla ovale ma dell'intera città, infatti il Presidente spera che gli spalti del Don Pino Puglisi di Altofonte che ospitano le gare interne della squadra, siano gremiti e che con il loro incitamento aiutino il XV palermitano oltre la linea di meta. L'intero comitato regionale, guidato dal Presidente Gianni Saraceno, ha inviato alla squadra un messaggio di auguri e un in bocca al lupo per le due difficile gare alla società. l'ingresso per assistere alla gara sarà gratuito.