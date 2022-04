Rugby, playoff per la promozione in B: per il Palermo trasferta a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ripartono Domenica 24 Aprile i play off promozione per l’accesso alla serie B per la Rugby Palermo. Si inizia il girone di ritorno tra le mura amiche della Fincantieri incrociando l’Arechi Rugby Salerno che al momento guida la classifica dopo la fine del girone d’andata. Adesso inizia un altro campionato, un’altra storia, un girone di ritorno con 4 gare casalinghe ( Arechi Rugby, Tigri bari Rugby, Napoli Afragola e IV Circolo Benevento) ed una sola trasferta (Bros’ Lecce Rugby).

Il XV guidato da Gioacchino La Torre cercherà di sfruttare le 4 gare interne per scalare la classifica e provare ad acciuffare la promozione al girone finale. Fischio d’inizio della gara alle 15,30 alla Fincantieri in Via Giordano Calcedonio 1, l’ingresso, nel rispetto delle norme anticovid per le manifestazioni sportive all’aperto, sarà gratuito ed è previsto il tutto esaurito sugli spalti.