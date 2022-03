Rugby Palermo, partono gli spareggi per l'accesso in serie B

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si parte con gli spareggi per l’accesso alla serie B di Rugby. I neroarancio del Coach Gioacchino La Torre e del Presidente Stefano Massari dopo aver agevolmente vinto il campionato regolare ed essersi imposti nella finale spareggio siciliana contro il S. Gregorio Rugby, iniziano la fase degli spareggi che condurrà alla promozione in serie B.

Partecipare a questi spareggi è già un risultato che sa di vittoria, una squadra ed una società orfana di un vero campo di rugby che si allena all’interno della Caserma Ciro Scianna di Palermo e gioca le gare casalinghe alla Fincantieri convertendo per 80 minuti l’impianto calcistico in un campo da Rugby e chissà quanto dovrà attendere ancora per poter utilizzare con continuità l’unico spazio oggi totalmente assegnato al Rugby, il “Malvagno”. La prima gara sarà giocata in trasferta a Salerno contro l’Arechi Rugby il 6 Marzo con inizio alle ore 14.30.

Il calendario completo delle gare:

Andata

06/03/2022 Arechi Rugby- RUGBY Palermo

13/03/2022 Rugby Palermo- Bros Rugby

27-03-2022 Tigri Rugby Bari- Rugby Palermo

03-04-2022 Rugby VI Circolo Benevento- Rugby Palermo

10-04-2022 Rugby Afragola- Rugby Palermo

Ritorno

24-04-2022 Rugby Palermo- Arechi Rugby

01-05-2022 Bros Rugby- Rugby Palermo

08-05-2022 Rugby Palermo-Tigri Rugby Bari

15-05-2022 Rugby Palermo-Rugby VI Circolo Benevento

22-05.2022 Rugby Palermo- Rugby Afragola