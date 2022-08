Il vento strappa la vela durante la regata, il Lauria è fuori dalla Palermo-Montecarlo

"Sprit of Nerina" è stata costretta ad arrendersi al forte vento che ha danneggiato la vela principale, mettendola fuori gioco nel bel mezzo della gara. L’equipaggio che conduceva l’imbarcazione del Club Canottieri Roggero di Lauria è stato costretto a ritirarsi dalla regata Palermo-Montecarlo a causa di una raffica che ha toccato i 25 nodi e strappato la randa del loro Swan 42 (foto in basso) al largo delle Bocche di Bonifacio, nello stretto fra Sardegna e Corsica.

Lo skipper Ganga Bruni e l'equipaggio, si legge in una nota, si sono impegnati al massimo per cercare di riparare il danno e ritornare così in gara alla volta di Montecarlo ma le brutte condizioni del mare e il forte vento hanno impedito di rimediare al danno subito. A darne notizia lo stesso skipper Ganga Bruni: "La nostra regata - spiega - è finita in anticipo per uno strappo alla randa. Eravamo nel bel mezzo di raffiche molto forti e la mano di terzaroli si è strappata irreparabilmente".

"Vorrei ringraziare - continua Bruni - il mio fortissimo equipaggio composto da Angilella, Noto, Margiotta, Costa, La Mantia, Marchese, Bruni e De Fontes. Ringrazio anche il mio Club e gli sponsor. Auguro il meglio ai concorrenti ancora in regata, che hanno affrontato con noi due giorni di bolina infinita". L'imbarcazione del Roggero di Lauria si era resa protagonista di un'ottima partenza nel golfo di Mondello e verso il cancello di Porto Cervo guidava il gruppo di inseguitrici alle imbarcazioni in testa.