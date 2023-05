Open Veneto di karate, il partinicese Lucio Marchese nella top ten della categoria Kata Cadetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il partinicese Lucio Marchese, atleta tesserato con la Vip Center Motta (Motta Sant'Anastasia, Catania) e allenato dal maestro Valerio Piscitello presso la Iksa (Italy karate school association) di Palermo, è entrato nella top ten della categoria Kata Cadetti all'Open Veneto di karate, che si è tenuto nel weekend appena trascorso a Padova.

"Il quarto posto in semifinale - dice il maestro Piscitello - non ci permette di disputare la finale per terzo e quinto posto per soli tre decimi. Ma il settimo posto in classifica generale ci inorgoglisce e continua a portare alti i colori della Sicilia nel karate nazionale ed Internazionale. Marchese, tra i più giovani nella categoria 14-16 anni, senza dubbio saprà migliorarsi e spingersi sempre più in là per raggiungere quei tre gradini di podio sempre più vicini".