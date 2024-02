Calcio a cinque, per le squadre dell'oratorio Mediatrice calcio arrivano due successi e tre sconfitte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel bellissimo impianto in erba sintetica del Mediatrice Stadium si è giocata la nona giornata dei campionati Csi di futsal, in campo tutte le formazioni della Mediatrice C5 o quasi. Nella categoria "ragazzi", la compagine di coach Fabio Errera vince 6-0 per rinuncia causa mancata presentazione del Santi Cosma e Damiano. Tre punti importanti per il prosieguo del torneo in vista della fase finale. Nella categoria "under 8" sconfitta per i piccoli atleti di coach Luca Vivirito, score finale 1-3 contro l’ostica Mater Ecclesiae, in rete per i nostri azzurrini, sempre al quarto posto in graduatoria, grazie al bravo Andrea Latino.

Nella categoria "under 10", nel big match odierno, sconfitta per il roster di mister Samuele D’Arrigo contro Mater Ecclesiae per il finale di 3-5 in un match contraddistinto dalla doppietta di Nicolò Scaglione e dalla rete di Giorgio Patti per gli azzurrini di Villatasca adesso secondi in classifica. Nell'altro big match di giornata, categoria "under 12", sconfitta rocambolesca con il finale di 3-4 per il team di coach Fabio Errera che gioca una gara gagliarda al cospetto della forte capolista Sant'Antonio Da Padova. Match intenso che vede la formazione di casa in vantaggio 3-1 fino a tre minuti dal termine grazie alla tripletta del bomber Riccardo Scaccianoce, poi nel finale di match la rimonta ospite, oggi in rete con le doppiette di Andrea Arculeo e Fabrizio Cavallaro.

Infine gli allievi di coach Salvo Badagliacca che mantengono la vetta della classifica vincendo 8-2 contro il San Vincenzo De Paoli B grazie alla vena prolifica e realizzativa del bomber Andrea Cascino in rete per ben cinque volte (adesso a quota 19 reti in 7 gare), alla doppietta di capitan Gaetano Basile e alla rete di Federico Genovese con un bel colpo di testa.