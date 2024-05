Calcio a 5 Csi, i risultati delle squadre della Mediatrice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La formazione Under 12 nel Girone A viene sconfitta in trasferta 3-1 sul campo del San Gabriele Arcangelo. Match bello, intenso ed equilibrato deciso nelle prime due frazioni. Al vantaggio quasi allo scadere del primo tempo di Pitucco su rigore per i padroni di casa, riequilibria lo score a inizio seconda frazione Andrea Bonura con una parabola vincente da centrocampo per gli azzurrini di Gaspare Maiorana. Esce bene fuori la compagine di Ninni Romeo che gioca bene in pressing e trovando i goals del successo nel giro di 60 secondi superata la meta’ di tempo; dapprima con il nuovo vantaggio firmato Tarantino che sfrutta una colossale indecisione del nostro reparto difensivo e dopo pochi secondi Priolo firma il tris.

La formazione Under 12 nel Girone B sconfitta 7-1 venerdì pomeriggio in trasferta ai Leoni contro l’ Asd Con Paolo, gli azzurrini di coach Samuele D’Arrigo non riescono a uscire indenni dal difficile campo della forte capolista della Presidentessa Enza Fidicaro. La Squadra Ragazzi di coach Fabio Errera nel Girone A non si e’ presentata sul campo degli Scricchioli D’Oro, sara’ 6-0 deliberato dal Giudice Sportivo e infine nel Girone B il roster di coach Luca Vivirito sempre in trasferta ai Leoni contro l’Asd Con Paolo sconfitto in maniera netta.