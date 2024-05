Europei di atletica, il palermitano Riccardo Meli strappa il pass per Roma: il sogno è l'Olimpiade di Parigi

Ci sarà anche Riccardo Meli tra gli sprinter che scenderanno in pista all’Olimpico per gli Europei di atletica in programma dal 7 al 12 giugno a Roma. Il velocista palermitano (Fiamme gialle-Cus Palermo) risulta nell’elenco dei 116 azzurri che voleranno nella Capitale non solo per conquistare una medaglia ma anche per ottenere la qualificazione ai Giochi di Parigi. Oltre a lui ci saranno anche Andrea Dallavalle e Edoardo Scotti, nonché velocista Arianna De Masi (con la staffetta 4x100).

Meli è nato a Vico Equense nel 2001 ma è cresciuto a Palermo, dove si è trasferito quando aveva sei anni. Per molti, al di là dei risultati delle singole gare, si tratterà di una delle ultime occasioni per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, in calendario dal 26 luglio all'11 agosto. Tra questi c’è Dallavalle: il triplista, oltre a difendere l'argento del 2022, è alla ricerca di una prestazione di livello per staccare il pass che gli consentirebbe di partecipare alla sua seconda Olimpiade dopo l'avventura del 2021 a Tokyo.

Scotti ha già dimostrato di essere in un ottimo stato di forma correndo i 400 metri in 45.46, suo terzo tempo di sempre, a Chorzow, livelli che non raggiungeva da tre stagioni. Per lui una convocazione sia nella prova individuale (ma i partecipanti azzurri si decideranno solo alla vigilia della gara) sia nella staffetta 4x400 maschile sia in quella mista.

L'elenco completo dei convocati

Uomini

100m: Chituru Ali (G.A. Fiamme Gialle)

100m - 4x100m: Marcell Jacobs (G.S. Fiamme Oro Padova)

100m - 4x100m: Matteo Melluzzo (G.A. Fiamme Gialle)

100m - 4x100m: Roberto Rigali (C.S. Carabinieri Sez. Atl./Bergamo Stars Atl.)

200m - 4x100m: Eseosa Desalu (G.A. Fiamme Gialle)

200m: Diego Aldo Pettorossi (Atl. Libertas Unicusano Livorno)

200m - 4x100m: Filippo Tortu (G.A. Fiamme Gialle)

400m: Lorenzo Benati (G.S. Fiamme Azzurre)

400m - 4x400m: Riccardo Meli (G.A. Fiamme Gialle/A.S.D. C.U.S. Palermo)

400m - 4x400m: Davide Re (G.A. Fiamme Gialle)

400m - 4x400m e mista: Edoardo Scotti (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

400m - 4x400m e mista: Luca Sito (Cus Pro Patria Milano)

800m - Simone Barontini (G.S. Fiamme Azzurre)

800m - Francesco Pernici (G.A. Fiamme Gialle/Free-Zone)

800m - Catalin Tecuceanu (G.S. Fiamme Oro PD/Silca Ultralite Vittorio V.)

1500m - Pietro Arese (G.A. Fiamme Gialle)

1500m - Ossama Meslek (C.S. Esercito/Atl. Vicentina)

1500m - Federico Riva (G.A. Fiamme Gialle)

10.000m - Iliass Aouani (G.S. Fiamme Azzurre)

10.000m - Mezza maratona: Yemaneberhan Crippa (G.S. Fiamme Oro Padova)

10.000m - Francesco Guerra (C.S. Carabinieri Sez. Atl./G.P. Parco Alpi Apuane)

10.000m - Ahmed Ouhda (C.S. Esercito/ASD Imperiali Atletica)

10.000m - Mezza maratona: Pietro Riva (G.S. Fiamme Oro Padova)

10.000m - Luca Ursano (ASD Atl. Vomano)

110hs - Hassane Fofana (G.S. Fiamme Oro Padova)

110hs - Nicolò Giacalone (ASD Atletica Biotekna)

110hs - 4x100m: Lorenzo N. SIMONELLI (C.S. Esercito)

400hs - Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona)

400hs - Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946)

400hs - 4x400m: Alessandro Sibilio (G.A. Fiamme Gialle)

3000 siepi - Yassin Bouih (G.A. Fiamme Gialle)

3000 siepi - Ala Zoghlami (G.S. Fiamme Oro Padova)

3000 siepi - Osama Zoghlami (C.S. Aeronautica Militare)

Alto - Marco Fassinotti (C.S. Aeronautica Militare)

Alto - Manuel Lando (C.S. Aeronautica Militare/Atl. Vicentina)

Alto - Stefano Sottile (G.S. Fiamme Azzurre)

Alto - Gianmarco Tamberi (G.S. Fiamme Oro Padova)

Asta - Simone Bertelli (G.A. Fiamme Gialle/Safatletica Piemonte ASD)

Asta - Claudio M. Stecchi (G.A. Fiamme Gialle)

Lungo - Mattia Furlani (G.S. Fiamme Oro PD/Atl.Stud. Rieti A. Milardi)

Lungo - Kareem Hatem Mersal (VV Management ASD)

Lungo - Filippo Randazzo (G.A. Fiamme Gialle)

Triplo - Tobia Bocchi (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Triplo - Andrea Dallavalle (G.A. Fiamme Gialle)

Triplo - Emmanuel Ihemeje (C.S. Aeronautica Militare/Atl. Estrada)

Peso - Lorenzo Del Gatto (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Peso - Leonardo Fabbru (C.S. Aeronautica Militare)

Peso - Zane Weir (G.A. Fiamme Gialle)

Disco - Alessio Mannucci (C.S. Aeronautica Militare)

Mezza maratona - Yohannes Chiappinelli (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Mezza maratona - Eyob Faniele (G.S. Fiamme Oro Padova)

Mezza maratona - Daniele Meucci (C.S. Esercito)

Mezza maratona - Pasquale Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre/Atletica Pro Canosa)

Marcia 20 km - Andrea Cosi (C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Firenze Marathon S.S.)

Marcia 20 km - Francesco Fortunato (G.A. Fiamme Gialle)

Marcia 20 km - Riccardo Orsoni (G.A. Fiamme Gialle)

4x100m - Lorenzo Patta (G.A. Fiamme Gialle)

4x100m - Marco Ricci (C.S. Esercito/Ssd Nissolino Sport Srl Asu)

4x400m e mista - Vladimir Aceti (G.A. Fiamme Gialle)

4x400m - Lapo Bianciardi (G.S. Avis Barletta A.S.D.)

4x400m - Brayan Lopez (G.S. Fiamme Azzurre)

Decathlon - Dario Dester (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Decathlon - Lorenzo Naidon (G.A. Fiamme Gialle/U.S. Quercia)

Nei 400 metri maschili correranno tre dei cinque iscritti

Donne

100m - 4x100m - Anna Bongiorni (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

100m - 4x100m - Zaynab Dosso (G.S. Fiamme Azzurre)

200m - 4x100m - Dalia Kaddari (G.S. Fiamme Oro Padova)

200m - 4x100m - Irene Siragusa (C.S. Esercito)

400m - 4x400m e mista - Alice Mangione (C.S. Esercito)

400m - 4x400m e mista - Anna Polinari (C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Brescia 1950)

400m - 4x400m e mista - Giancarla D. Trevisan (Bracco Atletica)

800m - Elena Bellò (G.S. Fiamme Azzurre)

800m - Eloisa Corio (G.S. Fiamme Azzurre)

1500m - Ludovica Cavalli (C.S. Aeronautica Militare)

1500m - Sintayehu Vissa (Atl Brugnera PN Friulintagli)

1500m - Marta Zenoni (Luiss SSD A R.L.)

5000m - 10.000m: Nadia Battcletti (G.S. Fiamme Azzurre)

5000m - 10.000m: Federica Del Buono (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

5000m - Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco)

10.000m - Anna Arnaudo (Battaglio C.U.S. Torino Atl)

10.000m - Valentina Gemetto (DK Runners Milano)

10.000m - Mezza maratona: Elisa Palmero (C.S. Esercito)

100hs Veronica Besana (G.A. Fiamme Gialle/Atl. Lecco-Colombo Costr.)

100hs - Giada Carmassi (C.S. Esercito/Atl Brugnera PN Friulintagli)

100hs - Elena Carraro (G.A. Fiamme Gialle/Atl. Brescia 1950)

400hs - 4x400m: Ayomide Folorunso (G.S. Fiamme Oro Padova)

400hs - Alice Muraro (C.S. Aeronautica Militare/Atl. Vicentina)

400hs - Linda Olivieri (G.S. Fiamme Oro Padova)

3000 siepi - Eleonora Curtabbi (Atletica Giò 22 Rivera)

Alto - Elena Vallortigara (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Alto - Aurora Vicini (C.U.S. Parma)

Asta - Roberta Bruni (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Asta - Sonia Malavisi (G.A. Fiamme Gialle)

Asta - Elisa Molinarolo (G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Riviera Del Brenta)

Lungo - Larissa Iapichino (G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Firenze Marathon S.S.)

Triplo - Dariya Derkach (C.S. Aeronautica Militare)

Disco - Emily Conte (G.S. Fiamme Oro PD/Atl. Riviera Del Brenta)

Disco - Daisy Osakue (G.A. Fiamme Gialle)

Disco - Stefania Strumillo (G.S. Fiamme Azzurre)

Martello - Sara Fantini (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)

Martello - Rachele Mori (G.A. Fiamme Gialle)

Giavellotto - Federica Botter (Atl Brugnera PN Friulintagli)

Mezza maratona - Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excels.)

Mezza maratona - Federica Sugamiele (Caivano Runners)

Mezza maratona - Sofiia Yaremchuk (C.S. Esercito)

Marcia 20 km - Eleonora Anna Giorgi (G.S. Fiamme Azzurre)

Marcia 20 km - Antonella Palmisano (G.A. Fiamme Gialle)

Marcia 20 km - Valentina Trapletti (C.S. Esercito)

4x100m - Arianna De Masi (Atletica Meneghina)

4x100m - Carlotta Fedriga (Edera Atl. Forlì)

4x100m - Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950)

4x100m - Alessia Pavese (C.S. Aeronautica Militare)

4x400m: Ilaria Elvira Accame (Atl. Libertas Unicusano Livorno)

4x400m - Alessandra Bonora (G.A. Fiamme Gialle/Bracco Atletica)

4x400m - Rebecca Borga (G.A. Fiamme Gialle)

4x400m - Virginia Troiani (CUS Pro Patria Milano)

Eptathlon Sveva Gerevini (C.S. Carabinieri Sez. Atletica)