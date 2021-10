Telimar in casa della Rari Nantes Savona nell’anticipo della seconda giornata di campionato

Il club dell’Addaura, a due giorni dalla storica qualificazione ai quarti di finale della Len Euro Cup al suo debutto assoluto in campo internazionale, domani sarà di nuovo in vasca in Liguria

Ultimo delicato appuntamento per il TeLiMar prima di concedersi qualche giorno di pausa dal tour de force delle ultime tre settimane. Il club dell’Addaura, a due giorni dalla storica qualificazione ai quarti di finale della LEN Euro Cup al suo debutto assoluto in campo internazionale, domani sarà di nuovo in vasca per l’anticipo della seconda giornata del Campionato di pallanuoto di A1. Fischio d'inizio alle ore 14:30 alla Piscina Comunale Zanelli di Savona, contro la Rari Nantes che ha appena centrato la qualificazione al terzo turno di Champions League. Arbitri dell’incontro saranno Filippo Gomez e Arnaldo Petronilli.

Il club dell'Addaura arriva all'appuntamento ancora imbattuto, avendo totalizzato tra Coppa Italia, Campionato e due turni di LEN Euro Cup dieci vittorie consecutive e un pareggio, nell’ultima partita giocata domenica con gli ungheresi del Budapesti Vasutas Zuglo, che sono arrivati secondi per differenza reti dietro al TeLiMar nel girone disputato a Palermo a porte chiuse.

Bilancio positivo per l’allenatore Marco Gu Baldineti, questo inizio di stagione: «Abbiamo sempre giocato con grande intensità. Mi piace l’atteggiamento mentale dei ragazzi che hanno approcciato al meglio ogni singola sfida finora disputata. Ora, dopo aver raggiunto alcuni degli obiettivi minimi che ci eravamo prefissati, dobbiamo riuscire a trovare la concentrazione in vista di questa trasferta tostissima. So che faremo una grande partita – ne è sicuro il tecnico ligure -. Quest’anno c’è davvero grande equilibrio nelle parti alte della classifica di A1. Savona e Trieste, che affronteremo subito dopo, sono squadre ben attrezzate, che renderanno questo Campionato davvero spettacolare insieme all’Ortigia e a noi, oltre che ovviamente a Recco e Brescia".

Gli ultimi due match contro la Rari Nantes Savona sono serviti a maggio scorso a definire la classifica finale del Campionato 2020/2021. I biancorossi liguri sono fondamentalmente rimasti il gruppo che ha fatto il salto di qualità nella scorsa stagione, chiudendo il Campionato al terzo posto e ottenendo così l’accesso alla Champions League, grazie all’eccellente mix fra atleti esperti come Fondelli, Rizzo e Molina Rios e validissimi giocatori locali che fanno parte della Under 20 azzurra come Patchaliev, Iocchi Gratta e De Rold. Ulteriore potenziamento quest’anno con l’inserimento di Rocchi. La compagine guidata da Angelini, oltre ad aver conquistato l’accesso al terzo turno di Champions, ha iniziato bene anche in campo nazionale, vincendo al Foro Italico contro la Roma Nuoto nella prima giornata di Campionato e conquistando, così come il TeLiMar, la Final Eight di Coppa Italia.

"Partita difficilissima – per il Presidente Marcello Giliberti -, quella che ci aspetta alla Zannelli di Savona, contro la locale storica Rari Nantes, che è a mio avviso la terza forza del torneo. Arriviamo sia noi che loro molto provati, dopo un tour de force che dura da un mese. Venderemo molto cara la pelle, affrontiamo questa sfida con grandi motivazioni, perché a maggio scorso ci hanno messo sotto pesantemente e vogliamo ora dimostrare il nostro reale valore. Sarà un match di alto livello anche perché, a parte le due rose importanti, in panchina siedono due fra i migliori tecnici italiani. Se saremo perfetti e porteremo a casa un risultato positivo, sarà uno straordinario successo. Ottima la coppia arbitrale designata dal GUG, con l’esperto Gomez e l’attentissimo Pertronilli, che sapranno regolare al meglio l’incontro".

Le formazioni

RN Savona: Massaro, Rocchi, Patchaliev, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano, Iocchi Gratta, Maricone, Da Rold – Allenatore: Alberto Angelini

TeLiMar: Nicosia, Del Basso, Turchini, Di Patti, Occhione, Vlahovic, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Irving, Lo Dico, Basic, De Totero - Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Filippo Gomez, di Napoli, e Arnaldo Petronilli, di Roma – Delegato FIN: Enzo Carannante