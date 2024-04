Il rally Valle del Sosio nel segno della Island Motorsport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nel primo appuntamento stagionale in terra natia, la Island Motorsport, sempre supportata dalla Tempo srl, ha decisamente lasciato il segno. I portacolori Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, su Porsche 911 Sc di 3° Raggruppamento, infatti, si sono perentoriamente aggiudicati l’8° Rally Valle del Sosio Historic, valido per il Campionato Siciliano Rally Autostoriche e per il Trofeo Rally 4^ zona (TRZ), andato in scena lo scorso fine settimana sugli asfalti del Palermitano. Un risultato maturato in virtù dell’ottima prestazione sfoggiata dall’equipaggio corleonese che ha svettato in sette prove speciali delle nove in programma. Le prime due frazioni cronometrate, invece, sono state appannaggio in quest’ordine dei compagni di squadra Giuseppe Termine (Porsche 911 RS) con Sergio Musso, e di Giovanni Spinnato (Porsche 911 Carrera) con Fabio Mellina, ritiratisi nelle battute iniziali, rispettivamente, per problemi accusati al motore e alla frizione.

Scorrendo un’ideale classifica assoluta (non contemplata nella disciplina), da evidenziare la terza piazza andata a Emanuele De Meo (Peugeot 205 Gti) che, in coppia con Anna Maria La Mattina, ha fatto suo altresì il 4° Raggruppamento. Hanno concluso settimi nonché mattatori della classe oltre 2000, Cosimo Labianca (Opel Kadett GSI) e Alberto Giambruno, seguiti nella “generale” dal gentleman driver “Barret” (Bmw 320) che, affiancato dall’altro veterano “Davis”, ha celebrato il ritorno sui campi di gara dopo ben 37 anni di assenza. Buon esordio stagionale anche per il vicepresidente della Island Fulvio Garajo (Renault 5 Gt Turbo) che, nuovamente affiancato da Vincenzo Giambertoni, ha terminato nono centrando il primato nella “N/oltre 2000”. Seppur fuori dalla top ten, più che degni di menzione Letterio Oliva (Bmw 2002 Ti) e Giovanni Bonafede, autorevoli leader del “Primo”.

Per chiudere col terzo gradino del podio del “Secondo” andato a Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia HF) e Maria Cristina D’Alessandro e la vittoria nella “Fino a 2000” per i fratelli pugliesi Fioravante e Graziano Totisco (Opel Manta 2000). Nel confronto dedicato alle auto moderne, infine, nonché round d’apertura della serie regionale di specialità e della Coppa Rally 9^ zona (CRZ), medaglia di bronzo nella “R2” per Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4), con Marco Marin alle note. Classifica finale 8° Rally Valle del Sosio Historic 1. Di Lorenzo - Cardella (Porsche 911 Sc) in 41’07”4; 2. Modica - Messineo (Porsche 911 Sc) a 48”; 3. De Meo - La Mattina (Peugeot 205 Gti) a 3’05”3; 4. Marsalisi - Oddo (Peugeot 205) a 3’10”7; 5. Orestano - Lusco (Bmw M3) a 4’36”8; 6. Savoca - Di Salvo (Fiat Ritmo 75) a 5’03”3; 7. Labianca - Giambruno (Opel Kadett Gte) a 5’22”; 8. “Barret” - “Davis” (Bmw 320) a 5’23”7; 9. Garajo - Giambertoni (Renault 5 Gt Turbo) a 5’46”2; 10. Mannino - Giannone (Bmw 2002) a 6’11”2.