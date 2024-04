Pugilato, la palermitana Filardi in un camp di allenamento in Abruzzo in vista dei campionati italiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In vista dei prossimi campionati italiani di pugilato, che si svolgeranno il prossimo maggio, l'atleta Palermitana Estella Filardi, è partita in Abruzzo a Lanciano, con il suo maestro Salvatore Affatigato della palestra Extreme Boxing Club, per un prestigioso Camp di allenamento, sponsorizzato dalla pizzeria la Braciera, che ha sponsorizzato atleta e società palermitana. Al prestigioso Camp di allenamento alla CreaBoxe di Lanciano prenderanno parte sette atlete fortissime di diverse società in tutta Italia con i loro maestri, con due sedute di allenamento giornaliere, per poi confrontarsi in diverse sedute di sparring.

"E' sempre bello confrontarsi con atlete di alto livello - dice Filardi - questi allenamenti mi daranno la possibilità di crescere e migliorarmi ancora, infine un ringraziamento ai fratelli Cottone della Braciera che hanno sponsorizzato me e la mia società, dandomi una grande opportunità di crescita".