Troppo forte la Pro Recco, il Telimar si arrende in Liguria

Il Telimar perde 16-5 in trasferta contro i campioni d'Italia e d'Europa in carica della Pro Recco nella terza giornata del round scudetto di A1. I liguri sono riusciti ad allungare negli ultimi otto minuti di gioco. Nelle prime frazioni, infatti, il club dell’Addaura, pur sprecando alcune occasioni da gol, è rimasto concentrato sull’obiettivo, sapendo che questa sfida sarebbe servita più che altro a riprendere il ritmo, in vista anche dell’anticipo di martedì in casa della Rari Nantes Savona.

Il tabellino

Campionato nazionale di pallanuoto maschile di serie A1 – 3^ giornata Round Scudetto

Pro Recco-Telimar 16-5

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2 (1 rig.), Cannella 1, Younger 4, Fondelli, Presciutti 1, Echenique, Condemi 5 (1 rig.), Kakaris, Aicardi 2, Iocchi Gratta, Negri, Rossi – Allenatore: Sandro Sukno.

Telimar: Jurisic, Marini, Vitale, Fabiano, Giorgetti, Hooper 1, Giliberti 1, Metodiev 1, Lo Cascio, Occhione 1, Lo Dico 1, Woodhead, Girasole, Nuzzo - Allenatore: Marco Baldineti.

Arbitri: Alessandro Severo, di Roma, e Federico Braghini, di Marino (RM) – Delegato: Carlo Salino.

Parziali: 3-2; 4-2; 2-1; 7-0 - Superiorità: Pro Recco 3/7 + 2 rig.; Telimar 3/11 + rigore fallito. Note: Uscito per limite di falli Marini (T) nel IV tempo. Negri (R) subentra a Del Lungo nel quarto tempo. Hooper (T) fallisce un rigore (traversa) nel IV tempo.