Il Telimar resiste solo un tempo, la Pro Recco domina gara 1 della semifinale playoff scudetto

Il Telimar cede in gara 1 della semifinale play-off scudetto ai padroni di casa della Pro Recco, che vincono 18-9. Il club dell’Addaura resta attaccato ai campioni d’Europa in carica nel primo tempo, poi tutta la forza dei liguri viene fuori nei due periodi centrali. Sul finale, l’orgoglio dei palermitani, che arrivano quasi in doppia cifra. Sabato 6 maggio sarà la volta di gara 2 all’Olimpica di viale del Fante. Il team del Presidente Giliberti potrà schierare nuovamente il capocannoniere dell’A1 Max Irving, assente oggi per scontare una giornata di squalifica.

La cronaca

Subito i padroni di casa avanti con Iocchi Gratta servito al centro. Ribattono i palermitani, trascinati dal capitano Lo Cascio, abile a mettere il pallone dentro su tap-in dopo l’apertura dal palo di Vitale su uomo in più. I recchelini provano ad allungare con il rigore trasformato da Younger e con un alzo e tiro di Presciutti. Il Telimar, però, non molla e si rifà sotto con Hooper per il 3-2. Velotto e Hallock portano la squadra di Sukno sul 5-2, ma Giorgetti su doppia superiorità accorcia ancora. E in chiusura della prima frazione Lo Dico con azione prolungata porta il club dell’Addaura sul 5-4. Il secondo periodo si apre con il break di 4 a 0 del Recco, che con Ivovic, Zalanki, un Di Fulvio servito alla perfezione da Echenique e ancora con Zalanki va sul 9-4. Del Basso interrompe il monopolio biancoceleste su uomo in più, ma Hallock segna il 10-5 per i liguri che giocano un pressing altissimo. Beduina di Iocchi Gratta per l’11-5 al rientro dall’intervallo lungo. I padroni di casa in ripartenza scavano il solco con Di Fulvio, su uomo in più con Hallock, con un coast to coast di Echenique che scarica su Younger e con Ivovic per il 14-5. La rete dai cinque metri di Giorgetti risveglia l’orgoglio del Telimar, che subito dopo in extra player con Hooper in contropiede si porta sul 15-7. Il terzo tempo, però, si chiude con la rete su uomo in più di Presciutti. Gli ultimi 8’ di gioco vedono subito il gol deciso di Giorgetti, a cui risponde Zalanki. Nella seconda metà del periodo, da assistman Echenique si trasforma in marcatore e su uomo in più segna il 18-8. Ancora Giorgetti, con il suo poker personale, fissa il risultato sul definitivo 18-9.

Il tabellino

Campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 – Semifinali Scudetto – gara 1

Pro Recco-Telimar 18-9

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 3, Cannella, Younger 2 (1 rig.), Fondelli, Presciutti 2, Echenique 1, Ivovic 2, Velotto 1, Iocchi Gratta 2, Hallock 3, Negri - Allenatore: Sandro Sukno Telimar: Jurisic, Del Basso 1, Vitale, Di Patti, Giorgetti 4 (1 rig.), Hooper 2, Giliberti, Pericas, Lo Cascio 1, Occhione, Lo Dico 1, Fabiano, Washburn - Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Luca Bianco, di Gavardo (BS), e Francesco Romolini, di Sesto Fiorentino (FI) - Delegato: Giuseppe Sorgente

Parziali: 5-4; 5-1; 6-2; 2-2 - Superiorità: Recco 4/9 + rigore; TeLiMar 4/12 + rigore.

Note: Usciti per limite di falli Cannella (R) nel III tempo, Vitale (T) e Fondelli (R) nel IV tempo. Spettatori: 400 circa.