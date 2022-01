Sbarca a Palermo il primo torneo di padbol: in campo i ragazzini, c'è ancora spazio per iscriversi

Sbarca finalmente a Palermo il primo torneo di padbol che mette insieme calcio e padel. L'evento è fissato per sabato mattina nei campi dell'Avant Garden, di via Gioacchino Ventura. Detto in poche parole è un padel che si gioca con i piedi al posto della racchetta.

Nel torneo saranno coinvolte decine di ragazzini dai 10 ai 16 anni di numerose scuole calcio locali, suddivisi per fasce d'età. Si inizia alle 9. Già in tanti si sono iscritti. Ma le iscrizioni sono ancora aperte. Tutti i ragazzini interessati al torneo potranno partecipare presentandosi al circolo di via Gioacchino Ventura, al civico 7, alle 9 di sabato mattina. L'evento era stato organizzato per sabato scorso ma causa pioggia è slittato di sette giorni.

Il padbol è nato nel 2008 in Argentina su intuizione di Gustavo Miguens, uomo d'affari di Buenos Aires, che ha dato vita al movimento immaginando di perfezionare il calcio tennis attraverso i muri per dargli una maggiore variabilità al gioco. Il nuovo sport dal Sudamerica è poi arrivato in Europa. Tra gli ospiti del torneo di sabato mattina ci sarà anche Giacomo Tedesco, palermitano doc, che da un paio di anni fa l'allenatore di tecnica individuale, un'idea nata con l'obiettivo di aiutare tanti bambini sulla parte tecnica spesso trascurata dalle scuole calcio. "Ho detto ai ragazzi di provare l'esperienza del padbol - spiega Tedesco -. E' uno sport accattivante perché la palla è sempre in gioco e ci sono le sponde. Approfitterò dell'evento per cimentarmi per la prima volta con questa disciplina. Mi piace molto il calcio tennis, quindi mi adatterò facilmente anche al padbol".