Padel, al Mickey club arrivano due nuovi acquisti: presentati Ricky Martinez e Julia Polo

I due i due nuovi acquisti stranieri Ricky Martinez e Julia Polo, in vista della stagione agonistica 2024, sono stati presentati in un bagno di folla nella struttura sportiva del Mickey club Palermo di via Michele Beltrami, zona San Lorenzo. Gli spagnoli sono rimasti esterrefatti per l’accoglienza e il calore ricevuto dal club palermitano. E’ prima volta che un giocatore del World padel tour milita in una squadra palermitana