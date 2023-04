Powerlifting, esordio da record per Silvia Brucato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prestazione imponente per la diciottenne Silvia Brucato ai Criterium regionali di panca piana e stacco da terra organizzati dalla federazione Itadfpf. La giovanissima atleta di Altofonte - in forza alla Sprint Powerlifting e allenata da Corrado Siragusa - si aggiudica i titoli assoluti nella distensione su panca piana con 65 kg e nello stacco da terra, con un’alzata di 160 kg che, a fronte di un peso corporeo di 57kg, la proiettano tra le atlete più promettenti a livello mondiale nella propria categoria in questa specialità.