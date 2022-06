Europei di powerlifting in Ungheria, trionfo per Alessandro Scorsone nella categoria master 45/49 anni

Un grande successo per il corpo di polizia penitenziaria. Alessandro Scorsone - assistente capo in servizio al Pagliarelli -nei giorni scorsi ha trionfato nella categoria nella categoria master 45/49 anni agli Europei di powerlifting, una disciplina sportiva paraolimpionica di forza ed oggetto di numerose manifestazioni e gare (organizzate da varie federazioni) in tutto il mondo.

L’atleta, già campione italiano a novembre 2021 si è qualificato agli europei in Ungheria nella specialità Bench press e si è classificato al primo posto con un’alzata di 250 chili. La rassegna continentale, organizzata da Wpc, si è conclusa sabato a Kiskunfélegyháza, cittadina dell’Ungheria meridionale. Scorsone è stato uno dei 30 rappresentanti del team Italia che ha partecipato alla gara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono reduce da un programma di allenamenti particolarmente intensi - ha detto Scorsone a fine gara - e questo mi ha aiutato molto ad aver raggiunto il risultato e mi ritengo molto soddisfatto". Ai campionati europei in Ungheria era prevista una partecipazione qualificata e numericamente importante: gli iscritti infatti erano oltre 300 e sono arrivati, oltre che dall’Italia, anche dall’Inghilterra, dalla Moldavia, Finlandia, Azerbajan, Germania, Portogallo, Svezia, Polonia. Soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto è stata espressa dalla direzione e dal reparto di polizia penitenziaria dell’istituto Pagliarelli.