Fieracavalli Verona: pole bending e barrel racing, trionfo di due palermitane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono svolte dal 9 al 12 Novembre alla Fieracavalli Verona i Campionati Europei Nbha Italia. Si è conclusa un’altra splendida esperienza condivisa con tutti i partecipanti al Campionato Europeo 2023. Torniamo a casa con un bagaglio di esperienze piu’ ricco, grazie allo scambio sempre proficuo e stimolante con cavalieri provenienti da tutta Europa, con una nuova storia da raccontare. L’edizione 2023 Fieracavalli Verona è stato un successo. Come sempre la fiera e Nbha Italia hanno accolto con entusiasmo tutti i cavalieri e pubblico da tutta Europa. Tutti i cavalieri hanno dato il meglio di sé, trasmettendo grande passione ed energia ai numerosissimi spettatori che gremivano gli spalti. Ben 18 cavalieri nbha Sicilia hanno partecipato al Campionato. LA CAMPIONESSA EUROPEA della categoria Pole Bending Youth è la giovanissima Giada Aucello di Palermo e frequenta il liceo Cannizzaro, ha 17 anni. Ha ottenuto il titolo di Campionessa Europea di Pole bending nella categoria Youth e arrivando seconda nella finale Pole Bending Open chiudendo con un tempo di 20,485 che per pochi millesimi non bastano per battere il mostro sacro Federico Tanzi. Si è sfidata con i veterani a livello Europeo di questo sport.

Per Giada questo europeo è stato emozionante ma soprattutto pieno di difficoltà e proprio per questo il giro d’onore per la vincita dell’europeo youth ha assunto un grandissimo valore. L’adrenalina che si prova nel correre in un’arena così tanto calorosa è indescrivibile, particolarmente il giorno della finale. È stata una stagione intensa, basata sul raggiungimento dei suoi obbiettivi e il titolo di campionessa europea, per il secondo anno di fila, è stato il modo migliore per concluderla. Ha raggiunto la seconda posizione nella categoria open è stata un’altra grandissima soddisfazione, competendo con i migliori binomi d’Europa. Proprio per questo non si deve mai abbassare la guardia, restare concentrati e dare il 100%. Se oggi è arrivata fin qui è solo grazie al suo grandissimo prof Giovanni Adamo,che la segue dall’età di 8 anni,e soprattutto grazie ai suoi genitori.

La CAMPIONESSA EUROPEA BARREL RACING YOUYH è INGRASSIA GIORGIA & FR DOUBLE BOOM BOOM realizzando un tempo da arena record di 15,077. Per la categoria Champions of Champion Barrel Racing vale a dire i migliori 15 cavalli d’ Europa e troviamo in terza posizione Ingrassia Giorgia & Fr Double Boom Boom. Giorgia anche lei Palermitana frequenta il liceo e ha 17 anni compiuti in gara a Fieracavalli dove si è fatta il regalo di diventare CAMPIONESSA EUROPEA. Per Giorgia è stata la sua prima esperienza agonistica alla fieracavalli di Verona, era andata all'età di 3 anni ma solo come piccola spettatrice ed esattamente 14 anni dopo si è ritrovata a fare il giro d'onore più bello della vita in questa calorosa arena grazie alla vittoria della categoria barrel racing youth. Per la terza volta si è riconfermata campionessa Europea youth e non è di certo facile e scontato difendere e conquistare questo titolo proprio per questo è sempre commovente e toccante poi se lo fai con un record d'arena diventa superlativo. Oltre le aspettative si è classificata anche Reserve Champion nella categoria barrel open e terza nella champion of champions, questo gli ha riempito d'orgoglio ed è stata una splendida emozione che per suo carattere lascia poco trasparire. I suoi sorrisi sono spesso discreti ma guardarli nel viso delle persone che ama e stima è una cosa che le ha riempie il cuore. I cavalli sono stati da sempre la sua passione e posso dire che grazie a loro ha vissuto il suo sogno più grande. Un enorme grazie lo deve anche ai suoi genitori che con tanti sacrifici l hanno sempre sostenuta in questa sua passione e al suo grande maestro Giovanni Adamo che ha sempre creduto in lei e passo dopo passo ha permesso di farle vivere il suo sogno Lui la segue da quando aveva 8 anni, questo percorso lo hanno vissuto insieme ed è stato il suo più grande supporto tecnico e umano, la stima per lui è infinita per questo i miei traguardi sono soprattutto i suoi.

Il direttivo NBHA SICILIA si congratula con tutti i cavalieri che hanno portato la Sicilia a presenziare nei Campionati Europei 2023 . Un mega ringraziamento alle Campionesse Europee Giada & Giorgia che ha portato la nostra Regione al primo posto sul podio e al Secondo posto nella categoria Open, per averci fatto vivere queste grandissime emozioni, hanno gareggiato con una grinta e professionalità che le ha portate a piazzarsi al vertice di un campionato Europeo . ONORE SICILIANO!!!! Complimenti a tutti gli altri, a prescindere dai risultati, ognuno di voi ha fatto bellissime gare . Siete stati tutti grandiosi e spettacolari. Grazie Grazie!!!!! Nbha Sicilia