Podismo, Soumaila Diakite e Cristina Conde si aggiudicano il trofeo Equilibra-2° memorial Nunzio Ganci

Festa della Repubblica "di corsa" a Palermo con l'ottavo Trofeo Equilibra - II Memorial Nunzio Ganci, che si è disputato ieri a Palermo. La manifestazione, organizzata dall'Equilibra Running Team, ha ricordato la figura del podista palermitano Nunzio Ganci a due anni dalla sua scomparsa, a causa di un malore improvviso mentre si allenava nella villetta di Case Rocca.

Clima estivo, partenza e arrivo da piazza del Parlamento, tre giri nel cuore del centro storico di Palermo, tra via Vittorio Emanuele, via Maqueda, piazza Villena, via Matteo Bonello e le stradine che si inerpicano alle spalle della Cattedrale; quasi 250 atleti che hanno tagliato il traguardo e il commovente ricordo di Nunzio Ganci, con la passeggiata che ha visto protagonisti i familiari del podista scomparso. Tutti ingredienti di una bella giornata di sport.

A vincere sono stati Soumaila Diakite (Universitas Palermo) e Cristina Garcia Conde (Team Atletica Palermo). Tutto facile per l'atleta del Mali, recente vincitore della Maratonina di Terrasini, quasi un allenamento in vista di ben più probanti sfide. Diakite ha chiuso in 31'48. Più incerto il resto del podio, con Vincenzo Primavera (Sport Amatori Partinico) che ha chiuso in 35'04, riuscendo ad avere la meglio, per una manciata di secondi, sull'atleta di Regalbuto Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) terzo in 35'11

Stesso copione al femminile con Cristina Garcia Conde (Team Atletica Palermo) che non ha avuto problemi nel portare a casa la vittoria. L'atleta, di origine spagnola, ha fermato il crono a 40'31, relegando ad oltre due minuti di distacco la pur ottima Loredana Marrone (Equilibra Running Team) seconda in 42'59. Terza, a ruota, la compagna di squadra Emily Inzirillo (Equilibra Running Team) 43'12.

Premiazioni con alle spalle il palazzo dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Palermo Alessandro Anello, che, complimentandosi con gli organizzatori, ha sottolineato come manifestazioni come il Trofeo Equilibra, con poco riescono a dare tanto, in termine di visibilità alla città, stamattina presa d'assalto dai turisti.

Il Trofeo Nunzio Ganci, riconoscimento all’atleta della categoria SM55, la stessa di appartenenza di Ganci al momento della sua scomparsa, è stato vinto da Giovanni Vitrano (Marathon Monreale). Tra gli atleti più longevi in gara, anche tre over 80, Mafara, Piscitello e Cucina in rigoroso ordine di arrivo.

Classifica uomini (9500 metri circa)

Soumaila Diakite (Universitas Palermo) 31'48 Vincenzo Primavera (Sport Amatori Partinico) 35'04 Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) 35'11 Fabrizio Vallone (Club Atletica Partinico) 35'48 Gaetano Adelfio (Amatori Palermo) 36'03

Classifica donne (9500 metri circa)