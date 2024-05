Podismo, presentato il Trofeo Equilibra Memorial Nunzio Ganci: è in programma il prossimo 2 giugno

Con la conferenza stampa di presentazione si è alzato oggi il sipario sul Trofeo Equilibra – II Memorial Nunzio Ganci “Uno di Noi”, in programma domenica 2 giugno nel giorno della Festa della Repubblica.

Palcoscenico del primo atto dell'evento, è stata la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi a Palermo. Presenti, tra gli altri, l’ Assessore allo sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, il responsabile organizzativo della gara Vincenzo Puglisi, il presidente della società organizzatrice, l’Equilibra Running Team Salvatore Badagliacca, il presidente del comitato regionale della FIDAL Sicilia Salvatore Gebbia, Leonardo Sorbello consigliere nazionale dell'Associazione Olimpionici e Azzurri d'Italia ed Enza Ganci, sorella di Nunzio.

Mission della manifestazione, ricordare la figura di Nunzio Ganci, storico e iconico podista palermitano, scomparso a causa di un malore improvviso mentre si allenava all’interno della villetta di Case Rocca, nel maggio del 2022. Un evento sportivo che strizza l'occhio alla cultura e alle bellezze architettoniche della città di Palermo. Partenza e arrivo infatti sono previsti da piazza del Parlamento. Gli atleti saranno impegnati in tre giri da circa 3300 metri di un percorso ricavato nel cuore del centro cittadino. Da qui l'importanza di manifestazioni come questa così come ha sottolineato l'assessore Anello che ha dato un plauso agli organizzatori per aver ideato la manifestazione. "Evento fortemente voluto e che ci onoriamo di potere regalare alla città di Palermo, una festa nella festa quella in programma domenica 2 giugno". Queste le parole del presidente dell'Equilibra Running Team, Badagliacca. La figura di Nunzio Ganci è stata invece ricordata da Ferruccio Bono, amico e fiduciario provinciale del Gruppo giudici di Gara di Palermo.

La competizione, oltre a premiare il primo uomo, la prima donna e i primi tre di categoria, assegnerà un trofeo al primo degli SM55, la categoria del podista scomparso.

Tra i presenti anche il gioiellino dell'Universitas Palermo Soumaila Diakite, recente vincitore alla Maratonina di Terrasini, accompagnato dal suo presidente Ino Gagliardi che riveste anche la carica di consigliere regionale della Fidal Sicilia.

Al momento gli iscritti al Trofeo Equilibra hanno superato quota 200, numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni prima che si chiudano le iscrizioni. La gara sarà valida come prova del circuito BioRace/Per Correre/Spanu. Speaker della manifestazione sarà Mimmo Piombo.

Programma Orario

Ritrovo giuria e concorrenti ore 07.30

Partenza ore 09.00

Premiazioni a seguire

ISCRIZIONI

Iscrizioni fino alle ore 14.00 di sabato 1 giugno tramite Speed pass oppure da Percorrere. I pettorali si potranno ritirare dalle 15.00 alle 19.00 di sabato da percorrere oppure domenica mattina entro le 8.30.