Podismo, nel cuore della città si corre il memorial Salvo D’Acquisto

Si accendono i motori della dodicesima edizione del memorial podistico Salvo D’Acquisto una festa di sport, arte, cultura e spettacolo nel cuore di Palermo, che insieme alla Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) apre un grande evento sportivo di inclusione e spettacolo.

Appuntamento in piazza Mordini il prossimo 8 dicembre alle 10. La gara assegnerà il prestigioso criterium europeo interforze. L’evento podistico tra i più amati e partecipati del calendario regionale è organizzato dalla Asd Polisportiva Pegaso Athletic in collaborazione con il “Circolo Culturale Nuova Società”, il Cesd Centro Studi Salvo D’Acquisto con il patrocinio del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo. La gara podistica su strada di 10 chilometri è organizzata sotto l'egida della Acsi Sicilia occidentale ed è inserita nel calendario del BioRace Trofeo Per…Correre/Macron e della Fidal Palermo. Sarà valida come quinto criterium europeo Interforze con premiazione dedicata agli appartenenti alle forze dell’ordine.

Tra le novità le importanti collaborazioni di numerosi partner tra cui la Fispes, la Sicilia Nordic Walking, l’Accademia Massaggi Professionali e tante altre associazioni che cureranno l’aspetto ludico e per i più piccini la associazione Crescere Insieme Onlus sarà l’attore principale. Altra grande e prestigiosa novità di questa edizione è la presenza dell’Ordine degli Psicologi ed in particolare il gruppo di lavoro in psicologia dello sport, tra gli obiettivi perseguiti quello di informare e promuovere la figura dello psicologo che si apre all’interno del contesto sportivo. Infatti alcuni atleti prescelti saranno da testimonial del metodo utilizzato dal gruppo in modo da migliorare le proprie potenzialità sportive agonistiche.

Le iscrizioni di entrambi le due categorie, sia amatori che interforze, dovranno pervenire tramite il sito www.speedpassitalia.it entro martedì 6 dicembre, per i primi trecento atleti regolarmente iscritti il comitato organizzatore garantirà una maglia tecnica proposta da Elenka ed un ricco pacco gara allestito con il contributo della Sibeg, Di Maria food and beverage, Rao Rappresentanze, Hotel dei Pini Porto Empedocle, Cantina Zonin e Per…Correre, da ritirare il giorno della gara, dalle ore 830, nella zona partenza e arrivi di piazza Mordini. Fiumi di premi saranno messi in palio per i primi tre vincitori di categoria amatori Mmaster, forze dell’ordine, atleti della Fispes e atleti appartenenti alla nuova disciplina Nordic Walking.

Inoltre il primo classificato e la prima classificata riceveranno il prestigioso trofeo Memorial Salvo D’Acquisto da parte dell’Ordine degli psicologi della Regione accompagnato da un voucher omaggio per un weekend al San Paolo Palace Hotel di Palermo. Al termine della gara podistica gli atleti riceveranno la medaglia ricordo della manifestazione e godranno del tradizionale e ricco ristoro finale, grazie ai prodotti offerti a tema natalizio da parte di Elenka, Ristorante Pane e Caffè, Dakos yogurt e Cantina Chitarra. Info ed iscrizioni: www.speedpassitalia.it – www.fidal.it www.acsisiciliaoccidentale.it – asdpolisportivapegaso@gmail.com.