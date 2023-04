Primo maggio di corsa a Palermo, nelle strade del centro storico il memorial Nunzio Ganci

Primo maggio di corsa a Palermo con il VI Trofeo Equilibra – I Memorial Nunzio Ganci “Uno di Noi”. La manifestazione, organizzata dall’Equilibra Running Team, vuole fortemente ricordare la figura di Nunzio Ganci, storico e iconico podista palermitano, scomparso a causa di un malore improvviso mentre si allenava all’interno della villetta di Case Rocca, il 13 maggio dello scorso anno. Una perdita “pesante”, improvvisa e dolorosa per familiari, amici e compagni di corsa che nella gara di lunedì prossimo, terranno viva così la memoria e il ricordo del loro amico scomparso.

La presentazione

Il VI Trofeo Equilibra – I Memorial Nunzio Ganci “Uno di Noi”, è stato presentato ieri, giovedì 27 aprile, nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso un locale palermitano. Erano presenti, tra gli altri, l'assessore allo sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia, il presidente del Comitato regionale della Fidal Sicilia, Salvatore Gebbia, il presidente dell'Equilibra Running Team, Salvatore Badagliacca, Enzo Puglisi responsabile tecnico della manifestazione e RachidBerradi, ex primatista italiano nella mezza maratona e finalista alle Olimpiadi di Sydney nei 10000 metri.

Il percorso guarda al patrimonio Unesco

La gara di lunedì 1 maggio (Festa del Lavoro) si preannuncia spettacolare per partecipazione ma anche per quel che riguarda il percorso, che si sviluppa tra le bellezze architettoniche del capoluogo siciliano. "Abbiamo copiato un pezzo della Maratona di Palermo per fare correre gli atleti su un percorso spettacolare per bellezze architettoniche e storiche": queste le parole di Salvo Badagliacca presidente della società organizzatrice. Tre giri da circa 3300 metri ciascuno con partenza e arrivo da piazza del Parlamento, all'ombra del palazzo dell'Assemblea Regionale Siciliana. "Un percorso che abbiamo fortemente voluto - ha sottolineato Enzo Puglisi - e che non mancherà di affascinare per bellezza atleti, accompagnatori e spettatori".

Gli atleti infatti lasciata piazza del Parlamento (start ore 9.30) proseguiranno per piazza della Vittoria, via Vittorio Emanuele, piazza Villena (Quattro Canti di Città), via Maqueda direzione piazza Bellini (giro di boa), piazza Villena, via Maqueda direzione piazza Verdi, via G. Rossini, via Principe di San Giuseppe, discesa delle Capre, piazza Sant'Onofrio, via Panneria, via Judica, via Beati Paoli, via Sant'Agata alla Guilla, via Incoronazione, via Matteo Bonello, via vittorio Emanuele, piazza della Vittoria, piazza del Parlamento (arrivo). Il ritrovo degli atleti è previsto alle ore 8, proprio accanto alla sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.

"Proveremo a correre sicuramente a camminare almeno uno dei tre giri previsti - ad affermarlo è stato l'assessore allo sport Sabrina Figuccia che ha coinvolto sia Salvatore Gebbia che RachidBerradi. Per l'amministrazione comunale - ha continuato la Figuccia - queste sono manifestazioni che oltre ad avere un fine di aggregazione, esaltano la bellezza della nostra città; da parte nostra ci sarà sempre la massima collaborazione nel supportare gli organizzatori, mettendoli in condizione di predisporre al meglio l'evento". Nei loro interventi sia il presidente della Fidal Sicilia Gebbia che RachidBerradi, hanno voluto ricordare l'amico Nunzio, raccontando di cene e allenamenti. Ancora presto per numeri e nomi, le iscrizioni infatti chiudono alle ore 24.00 di sabato 29 aprile e non si esclude qualche proroga in extremis.

Le premiazioni

Lunedì, al termine della gara, oltre ai premi per i primi assoluti e per i primi tre di categoria, l’organizzazione ha previsto uno speciale riconoscimento, il I Trofeo Nunzio Ganci “Uno di Noi”, che andrà al primo uomo della categoria SM55, la stessa della quale faceva parte Nunzio, quando se ne è andato. Iniziativa nell'iniziativa, per ricordare al meglio Nunzio Ganci: la pergamena dove gli amici, in questi giorni, hanno lasciato una frase, una dedica, un pensiero. La stessa sarà successivamente collocata presso l'albero di Nunzio, che raccoglie altri cimeli lasciati in questi mesi dai suoi amici e che si trova nei pressi della villetta di Case Rocca, consueto luogo di allenamento dei runner palermitani. Sempre lunedì una gigantografia con il volto sorridente di Nunzio Ganci sarà donata al fratello Giovanni, ieri alla presentazione. La manifestazione sarà anche valida come prova ufficiale del circuito BioRace.