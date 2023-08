Palermo-Montecarlo, si completa il podio: secondo Shockwave, Kuka vince il testa a testa per il terzo posto

Terzo giorno di regata e mattinata di arrivi importanti a Monaco, sulla linea del traguardo della Palermo-Montecarlo 2023. Si completa il podio delle barche arrivate in tempo reale, ma si comincia anche a ragionare sulle classifiche in tempo compensato, in particolare quella della categoria Irc, la più numerosa, al cui vincitore andrà il Trofeo Angelo Randazzo, dopo che il maxi Black Jack, primo in tempo reale, si è assicurato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.

Seconda per tutta la regata e seconda anche sul traguardo, questo il risultato del 90 piedi Shockwave 3 Prosecco Doc, dell’armatore Claudio Demartis, presente alla Palermo-Montecarlo con doppio guidone: quello del suo club di armamento (Yc Monfalcone), e quello gialloblu del Circolo della Vela Sicilia, organizzatore della regata e presente ogni anno con scafi sempre particolarmente competitivi.

L’arrivo sul traguardo di Shockwave 3 Prosecco Doc è stato faticoso: la barca si è trovata nelle ultime miglia con pochissimo vento, il timoniere Roberto Ferrarese e l’equipaggio hanno fatto miracoli per farla avanzare in una bava di vento, con un’ultima strambata per essere sulla layline di taglio del traguardo, posto tra una boa gialla davanti al Port Hercule di Monaco e un’asta con bandiera sul molo di sopraflutto. Shockwave 3 Prosecco Doc ha chiuso la sua regata con il tempo complessivo di 71 ore, 46 minuti e 3 secondi, per completare le circa 500 miglia del percorso.

Sono passate circa due ore per veder comparire all’orizzonte del Principato altre due barche, rimaste molto vicine per gran parte della regata: il VO70 I Love Poland dello skipper Gregor Baranovski, e il Coockson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler con un equipaggio importante guidato dai due olimpici Mitch Booth e Pietro D’Alì. I due scafi hanno dato vita quasi a un match race, con diverse strambate per indovinare il percorso più breve per arrivare sulla linea, aiutati da un vento sui 6-7 nodi.

Alla fine l’ha spuntata il più piccolo e leggero da 50 piedi, una barca pensata e attrezzata per queste regate offshore che offrono le condizioni più disparate: Kuka 3 chiude al terzo posto in reale la Palermo-Montecarlo 2023, con arrivo poco prima delle 15 e col tempo di 74 ore, 8 minuti e 22 secondi. Appena 8 minuti dopo arriva I Love Poland, scafo pesante da regata intorno al mondo, col tempo di 74 ore, 16 minuti e 36 secondi. Grande regata per Kuka 3, che è stato a lungo indicato dal tracking come leader della classifica Irc.

Lo scenario meteo però sta cambiando: nel Mar Ligure naviga un gruppo di una dozzina di barche in gara, spinte dal vento da Sud-Ovest che ha rinforzato fino a 12-13 nodi. Si annuncia una serata e una prima parte di nottata con tanti arrivi. Nell’ordine, e in base alla distanza dal traguardo, troviamo: Sisi, il VO65 austriaco, skipper Gerwin Jansen, al rilevamento delle 18 è a 30 miglia da Monaco e corre a 14 nodi, arrivo stimato per le 20:45. Quindi Made in Midi di Kito de Pavant, primo dei Class40 atteso per le 23 circa. Poi Elo II, il proto dello Yacht Club Italiano con Mauro Pelaschier, che dovrebbe arrivare prima di mezzanotte.

Dopo di che sarà la volta di un gruppo che arriverà a distanza ravvicinatissima, con posizioni che potrebbero cambiare: Tonnerre de Glen, Ker 46 di Diminique Tian, Otra Vez, ICE 52 maltese di Aaron Gat Floridia, Artie Jeep dell’altro maltese Lee Satariano, e Afazik Impulse, Neo 430 del francese Yves Grosjean, che tra l’altro porta in regata il messaggio dell’associazione per il reinserimento delle persone afasiche e ha un grosso seguito. Occhio anche a due barche francesi che potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria in IRC: Chenapan 4, Ker 40 di Gilles Caminade, e Team 42, Solaris 55 di Daniel Segalowicz. Chiude il gruppo di questi arrivi, previsti tra l’una e le due di questa notte, il Class40 ACI40 di Ivica Kostelic.

Dietro c’è un vuoto, e poi un nuovo gruppo di barche attese tra giorno e notte di sabato 26. Il tracking segnala che Moogli, il Dufour 36 di Carolin Petit con equipaggio tutto femminile, è l’unico ad aver scelto di lasciare la Corsica a sinistra, senza passare per le Bocche di Bonifacio. Mentre il primo degli equipaggi in doppio resta Colombre, JPK 1080 del veneziano Massimo Juris in coppia con l’ex Mini Transat Andrea Iacopini. Per la Palermo-Montecarlo 2023 sono giorni e notti di emozioni nel vento. Il link diretto al tracking sul sito ufficiale per seguire la regata.

Organizzatori, circuiti e partner

La Palermo-Montecarlo è organizzata da 18 anni dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda e sotto l’egida della Federazione italiana vela, dell’Unione vela d'altura italiana) e dell’IInternational maxi association.

Inserita nel circuito di regate “lunghe” del Campionato Italiano di Vela Offshore della Fiv, tra quelle con il coefficiente più alto ai fini del punteggio per la classifica finale, le 500 miglia della Palermo-Montecarlo fanno anche parte dei seguenti prestigiosi circuiti: l'Ima mediterranean maxi offshore challenge; il Trofeo d'altura del Mediterraneo; il Mediterranean trophy per i Class40; e l’edizione 2023 del Championnat et Trophées inshore et offshore méditerranée en equipages-Irc.

La manifestazione inoltre è direttamente promossa dalla Regione Siciliana-assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, con la compartecipazione della Città metropolitana di Palermo e il supporto della Fondazione Sicilia. Partner sponsor sono Tasca d’Almerita e Porsche, Centro Porsche Palermo.