Podi internazionali per la pole dance palermitana

Ancora una volta la scuola di Danila di Simone, la Pole fitness Palermo, la prima scuola di Pole dance a Palermo e provincia si aggiudica i podi in gara. Gli atleti agonisti della pole fitness palermo si sono esibite giorno 2 aprile in una gara internazionale di pole dance "Pole Art" ad Asti presso il teatro Alfieri, l'insegnante Danila di Simone ha visto gareggiare 5 gruppi di allievi portando a casa 3 podi. Si tratta di Valentina Giardina e sua figlia Beatrice in un esibizione in coppia. Altro podio per l'insegnante Danila e la sua partner Chiara Tornambè in un double pro. Un altro podio per il gruppo composto da giada, Anna, Maria, Valentina e Giusi. la scuola palermitana ha saputo ben gestire gli altissimi livelli della gara, con atleti provenienti da tutto il mondo. Complimenti a voi.