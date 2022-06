Badminton, le Piume d’Argento volano in Polonia al campionato europeo per club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le Piume d’Argento rappresenteranno l’Italia all’European Club Championships che si terrà a Bialystok in Polonia dal 28 giugno al 2 luglio. "Siamo stati inseriti nel gruppo 4 ed incontreremo gli islandesi del TBR, i lituani del Badminton Vitus ed i norvegesi del Kristiansand BK", dichiara il presidente delle Piume, Paolo Caracausi. "Un girone impegnativo - aggiunge Caracausi - dove proveremo a rappresentare al meglio la nostra nazione. Il 2022 per la nostra giovane associazione sportiva è stato un anno importante che ci ha dato la soddisfazione di piazzarci al secondo posto in campionato e che ci vedrà protagonisti in Europa. Spero tanto che malgrado sia la prima volta in assoluto i nostri ragazzi e ragazze tengano alto il nome dell’Italia e della Sicilia".