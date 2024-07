Pattinaggio, exploit di Marta Lo Verso: la vicecampionessa italiana è palermitana

"La vicecampionessa italiana è palermitana". Con un cartellone che citava queste parole è stata accolta in aeroporto Marta Lo Verso al suo ritorno, insieme alla sua compagna di squadra, Carlotta Lo Iacono, di ritorno dai campionati italiani assoluti di pattinaggio artistico delle categorie divisioni che si sono svolti a Piancavallo - in provincia di Pordenone - nei giorni scorsi.

Marta, atleta della Asd Starletskate, classe 2007, dopo avere raggiunto il primo posto al trofeo internazionale di Roma svoltosi lo scorso marzo, ha infatti conquistato il titolo di vicecampionessa d’Italia nella specialità della Solo Dance categoria Divisione C ai campionati federali svolgendo una gara tecnicamente precisa ed elegante. Marta, già campionessa regionale, si è scontrata con i 36 migliori atleti provenienti da tutta Italia che superando la fase regionale del campionato hanno potuto partecipare alla fase nazionale, e dei quali solamente in 12 hanno avuto l’accesso alla finale.

Impossibile nascondere la gioia e la commozione al momento della lettura della classifica da parte della ragazza e della sua allenatrice Valentina Di Maria (tecnico federale di 3º livello e consigliere federale artistico per la regione Sicilia) che la ha accompagnata in questa avventura sportiva raggiungendo insieme questo risultato che ad oggi risulta essere il miglior risultato conquistato in questa specialità da una atleta palermitana ad una competizione federale di questo livello. La sua compagna Carlotta, classe 2011, anche lei campionessa regionale in carica ha invece conquistato un ottimo 26º posto in una categoria composta da 56 agguerriti atleti semifinalisti.

Sacrifici, lavoro, dedizione, rinunce accompagnano l’anno sportivo di ogni atleta che ogni giorno si impegna per raggiungere i propri obiettivi personali e sportivi, lo sa bene Marta che è anche un eccellente studentessa al liceo classico. Tanti allenamenti all’aperto sfidando tutte le condizioni metereologiche e anche tante trasferte a Messina insieme alle sue compagne per allenarsi nell’unico impianto siciliano federale e con le misure idonee alla specialità della Solo Dance, sacrifici però alla fine ripagati da questo meraviglioso risultato sportivo e che ha portato in alto il nome della Sicilia e della città di Palermo.

L’allenatrice Valentina Di Maria ha commentato: "Sono fiera ed orgogliosa del lavoro che i miei atleti stanno svolgendo e dei tanti risultati raggiunti quest’anno nelle varie competizioni sportive provinciali, regionali e nazionali".

Non viene celata però dai ragazzi e dai genitori oltre che da tutto lo staff tecnico, la preoccupazione in merito alla prosecuzione degli allenamenti in vista delle prossime imminenti competizioni nazionali. La Asd Starletskate, infatti, svolge gli allenamenti di tutte le classi e di tutti i livelli tecnici dai corsi base a quelli agonistici, nella pista di pattinaggio del Giardino inglese - storico impianto nel cuore della città - che necessita di ristrutturazione. La speranza è che i lavori vengano finalmente eseguiti a breve e che - vista la mancanza di una pista alternativa idonea - si riesca a trovare una soluzione che permetta a tutti i ragazzi che si allenano nell’impianto di proseguire gli allenamenti con regolaritá.