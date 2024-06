Passeggiata in auto e moto d'epoca per i 400 anni del Festino di Santa Rosalia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione dei festeggiamenti del 400° Festino di Santa Rosalia la città di Palermo in data domenica 7 Luglio 2024 ospiterà una passeggiata libera di auto e moto d'epoca. Il programma prevederà la partenza dalla piazza adiacente lo stadio delle Palme in Viale del Fante alle 9.00 circa. Successivamente le auto sfileranno dentro il parco della Favorita per proseguire verso Via Pietro Bonanno per scalare il Monte Pellegrino raggiungendo il Santuario di Santa Rosalia. Li ci attenderà alle ore 10.00 il Reggente Don Natale Fiorentino per la benedizione dei mezzi e la visita al Santuario con possibilità di partecipare alla Santa Messa... Successivamente le auto si sposteranno al belvedere per ammirare la città e il golfo di Palermo. Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti alla passeggiata...