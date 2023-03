Pesistica paralimpica, la bagherese Giorgia Scaduto seconda nella gara di Coppa Italia

Ha ottenuto il secondo posto nella categoria 55 chili nella gara di Coppa Italia di Parapowerlifting che si è svolta a Roma sabato 11 marzo scorso. E l'amministrazione comunale adesso si congratula con lei. Protagonista dell'impresa è la bagherese Giorgia Scaduto.

La parapowerlifting è la disciplina sportiva del sollevamento pesi adattata per gli atleti diversamente abili, che Giorgia ha iniziato a praticare nel 2019. Scaduto, allenata dal coach Marco Radicello presso l'Ironfit di Palermo, in un primo momento ha iniziato questa disciplina "perché “anche lei voleva avere i muscoletti“, come ha dichiarato, ma poi con impegno e determinazione è arrivata al record nazionale ai campionati italiani assoluti 2021 nella categoria 50 kg.

“Lo sport mi ha aiutata ad entrare in contatto con il mio corpo che ho visto funzionare sempre di più, aiutandomi inoltre nel miglioramento dell'autonomia anche nella vita pratica quotidiana. Nel posto in cui svolgo i miei allenamenti si allenano paralimpici ma anche atleti olimpici in una vera ottica di integrazione e squadra", ha dichiarato l'atleta che, tra l'altro da anni, nel suo lavoro, si dedica ai più piccoli.