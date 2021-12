Para-taekwondo: la pantera Luigi Carlino conquista il bronzo

Ad Arezzo, nella splendida cornice del Palasport Estra D'Agata, il 18 e 19 dicembre 2021 si sono svolti i Campionati Italiani Forme di Taekwondo e Para-Taekwondo. Nella giornata di sabato 18, le Pantere Taekwondo Team Carrara del Maestro Marco Carrara partecipano per il settore Para-Taekwondo con il loro atleta Luigi Carlino che conquista la medaglia di bronzo. Il Maestro Marco Carrara esordisce: "Il nostro atleta per soli 0,5 punti sfiora l'argento... e 1,5 punti, l'oro... aggiudicatosi meritatamente dai due bravissimi atleti della nazionale italiana di Para-Taekwondo nella bellissima finalissima di categoria P30. Siamo davvero soddisfatti! grandissimo risultato per il nostro ragazzone che, alla sua primissima comparizione nazionale, ci regala tantissime emozioni."